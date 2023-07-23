23 июля 2023
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21 июля 2023

Тюменец поймал огромную щуку и отпустил ее. Фото

Тюменец поймал и отпустил 10 — килограммовую щуку
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, улов, щука, рыба, рыбалка, рука
Рыба была поймана на реке Иртыш в Уватском районе Фото:

Рыбак из Тюмени поймал на реке Иртыш в Уватском районе щуку весом 10 килограмм. Так как рыбалка проходила в рамках тренировок к первому этапу турнира «Тюменский спиннинг» рыбу отпустили на волю.

«Река Иртыш, Уватский район. Тренируемся к первому этапу Тюменского спиннинга. Щука 10 килограмм на борту. Мощная подача, упорная борьба на вываживании и зубастая в лодке. Поцеловали, отпустили и продолжаем тренировки», — говорится в сообщение, опубликованном в паблике «РЫБАЛКА в Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что житель Тюмени поймал 6-килограммовую щуку. В соцсетях он рассказал, что выловил рыбу на озере Андреевском.

Фото:

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Рыбак из Тюмени поймал на реке Иртыш в Уватском районе щуку весом 10 килограмм. Так как рыбалка проходила в рамках тренировок к первому этапу турнира «Тюменский спиннинг» рыбу отпустили на волю. «Река Иртыш, Уватский район. Тренируемся к первому этапу Тюменского спиннинга. Щука 10 килограмм на борту. Мощная подача, упорная борьба на вываживании и зубастая в лодке. Поцеловали, отпустили и продолжаем тренировки», — говорится в сообщение, опубликованном в паблике «РЫБАЛКА в Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что житель Тюмени поймал 6-килограммовую щуку. В соцсетях он рассказал, что выловил рыбу на озере Андреевском.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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