Тюменец поймал и отпустил 10 — килограммовую щуку

Рыба была поймана на реке Иртыш в Уватском районе Фото: Московец Илья © URA.RU

Рыбак из Тюмени поймал на реке Иртыш в Уватском районе щуку весом 10 килограмм. Так как рыбалка проходила в рамках тренировок к первому этапу турнира «Тюменский спиннинг» рыбу отпустили на волю.

«Река Иртыш, Уватский район. Тренируемся к первому этапу Тюменского спиннинга. Щука 10 килограмм на борту. Мощная подача, упорная борьба на вываживании и зубастая в лодке. Поцеловали, отпустили и продолжаем тренировки», — говорится в сообщение, опубликованном в паблике «РЫБАЛКА в Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что житель Тюмени поймал 6-килограммовую щуку. В соцсетях он рассказал, что выловил рыбу на озере Андреевском.