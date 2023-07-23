На Дальнем востоке развернут полк бомбардировщиков Ту-160

В Минобороны рассматривают вопрос о развертывании на Дальнем Востоке нового полка стратегических сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-160 «Белый лебедь». Размещение межконтинентальных ракетоносцев должно противостоять угрозам, исходящим от НАТО в регионе.
«В случае принятия положительного решения, полк „Белых лебедей“ войдет в состав соединения дальней авиации, которое базируется в Амурской области», — сообщили «Известиям» источники. На сегодняшний день в состав Вооруженных сил РФ входят две тяжелые бомбардировочные авиационные дивизии — 326 на Дальнем Востоке и 22 в Поволжье.
Военный эксперт Юрий Лямин рассказал изданию для чего нужны Ту-160 в регионе. «На Дальнем Востоке ракетоносцы будут использоваться для сдерживания США и их ближайших союзников. Особое внимание стоит обратить на Японию, с которой у нас остаются территориальные разногласия по поводу Южных Курил, так как в последнее время эта страна стала наращивать свои военные расходы», — подчеркнул Лямин.
Стратегический бомбардировщик Ту-160 является самым крупным и мощным сверхзвуковым самолетом с крылом изменяемой стреловидности в истории военной авиации. Самолеты Ту-160 входят в «Ядерную триаду» России, наравне с РВСН и морскими стратегическими силами.
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