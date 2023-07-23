23 июля 2023

На Дальнем востоке развернут полк бомбардировщиков Ту-160

Минобороны планирует развернуть полк Ту-160 на Дальнем Востоке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ту-160, stock
Ту-160 входят в «Ядерную триаду» России Фото:

В Минобороны рассматривают вопрос о развертывании на Дальнем Востоке нового полка стратегических сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-160 «Белый лебедь». Размещение межконтинентальных ракетоносцев должно противостоять угрозам, исходящим от НАТО в регионе.

«В случае принятия положительного решения, полк „Белых лебедей“ войдет в состав соединения дальней авиации, которое базируется в Амурской области», — сообщили «Известиям» источники. На сегодняшний день в состав Вооруженных сил РФ входят две тяжелые бомбардировочные авиационные дивизии — 326 на Дальнем Востоке и 22 в Поволжье.

Военный эксперт Юрий Лямин рассказал изданию для чего нужны Ту-160 в регионе. «На Дальнем Востоке ракетоносцы будут использоваться для сдерживания США и их ближайших союзников. Особое внимание стоит обратить на Японию, с которой у нас остаются территориальные разногласия по поводу Южных Курил, так как в последнее время эта страна стала наращивать свои военные расходы», — подчеркнул Лямин.

Стратегический бомбардировщик Ту-160 является самым крупным и мощным сверхзвуковым самолетом с крылом изменяемой стреловидности в истории военной авиации. Самолеты Ту-160 входят в «Ядерную триаду» России, наравне с РВСН и морскими стратегическими силами.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Минобороны рассматривают вопрос о развертывании на Дальнем Востоке нового полка стратегических сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-160 «Белый лебедь». Размещение межконтинентальных ракетоносцев должно противостоять угрозам, исходящим от НАТО в регионе. «В случае принятия положительного решения, полк „Белых лебедей“ войдет в состав соединения дальней авиации, которое базируется в Амурской области», — сообщили «Известиям» источники. На сегодняшний день в состав Вооруженных сил РФ входят две тяжелые бомбардировочные авиационные дивизии — 326 на Дальнем Востоке и 22 в Поволжье. Военный эксперт Юрий Лямин рассказал изданию для чего нужны Ту-160 в регионе. «На Дальнем Востоке ракетоносцы будут использоваться для сдерживания США и их ближайших союзников. Особое внимание стоит обратить на Японию, с которой у нас остаются территориальные разногласия по поводу Южных Курил, так как в последнее время эта страна стала наращивать свои военные расходы», — подчеркнул Лямин. Стратегический бомбардировщик Ту-160 является самым крупным и мощным сверхзвуковым самолетом с крылом изменяемой стреловидности в истории военной авиации. Самолеты Ту-160 входят в «Ядерную триаду» России, наравне с РВСН и морскими стратегическими силами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...