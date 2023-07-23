На Дальнем востоке развернут полк бомбардировщиков Ту-160 Минобороны планирует развернуть полк Ту-160 на Дальнем Востоке 24 июля 2023 в 04:09 Размер текста - 17 + Ту-160 входят в «Ядерную триаду» России Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ В Минобороны рассматривают вопрос о развертывании на Дальнем Востоке нового полка стратегических сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-160 «Белый лебедь». Размещение межконтинентальных ракетоносцев должно противостоять угрозам, исходящим от НАТО в регионе. «В случае принятия положительного решения, полк „Белых лебедей“ войдет в состав соединения дальней авиации, которое базируется в Амурской области», — сообщили «Известиям» источники. На сегодняшний день в состав Вооруженных сил РФ входят две тяжелые бомбардировочные авиационные дивизии — 326 на Дальнем Востоке и 22 в Поволжье. Военный эксперт Юрий Лямин рассказал изданию для чего нужны Ту-160 в регионе. «На Дальнем Востоке ракетоносцы будут использоваться для сдерживания США и их ближайших союзников. Особое внимание стоит обратить на Японию, с которой у нас остаются территориальные разногласия по поводу Южных Курил, так как в последнее время эта страна стала наращивать свои военные расходы», — подчеркнул Лямин. Стратегический бомбардировщик Ту-160 является самым крупным и мощным сверхзвуковым самолетом с крылом изменяемой стреловидности в истории военной авиации. Самолеты Ту-160 входят в «Ядерную триаду» России, наравне с РВСН и морскими стратегическими силами. В Минобороны рассматривают вопрос о развертывании на Дальнем Востоке нового полка стратегических сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-160 «Белый лебедь». Размещение межконтинентальных ракетоносцев должно противостоять угрозам, исходящим от НАТО в регионе. «В случае принятия положительного решения, полк „Белых лебедей“ войдет в состав соединения дальней авиации, которое базируется в Амурской области», — сообщили «Известиям» источники. На сегодняшний день в состав Вооруженных сил РФ входят две тяжелые бомбардировочные авиационные дивизии — 326 на Дальнем Востоке и 22 в Поволжье. Военный эксперт Юрий Лямин рассказал изданию для чего нужны Ту-160 в регионе. «На Дальнем Востоке ракетоносцы будут использоваться для сдерживания США и их ближайших союзников. Особое внимание стоит обратить на Японию, с которой у нас остаются территориальные разногласия по поводу Южных Курил, так как в последнее время эта страна стала наращивать свои военные расходы», — подчеркнул Лямин. Стратегический бомбардировщик Ту-160 является самым крупным и мощным сверхзвуковым самолетом с крылом изменяемой стреловидности в истории военной авиации. Самолеты Ту-160 входят в «Ядерную триаду» России, наравне с РВСН и морскими стратегическими силами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям