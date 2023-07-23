«Ведомости»: цены на бриллианты снизились до минимума

24 июля 2023 в 05:25 Размер текста - 17 +

Снижение цены на бриллианты аналитики связывают с падением спроса Фото: Александр Елизаров © URA.RU Финансовые аналитики отмечают значительное снижение цены на бриллианты, которая впервые с ноября 2020 года опустилась до минимума. Об говорится в исследовании агентства Rapaport. «Цены на бриллианты массой в 1 карат упали до минимума с ноября 2020 года (индекс RAPI для таких драгоценных камней сейчас составляет 6,9, что на 8,4% меньше, чем в начале января текущего года). <…> Цены на бриллианты массой 3 карата находятся на уровне двухлетней давности, их индекс сейчас равен 23,6. С начала года он снизился на 4,9%», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные агентства. Издание уточняет, что бриллианты массой 0,5 карата подешевели предположительно до уровня 2018 года. При этом бриллианты массой 0,3 карата в начале этого года поднялись в цене, но в июне вновь было отмечено снижение. В Rapaport подчеркивают, что на этом фоне наблюдается падение цен на алмазы. Сообщается, что снижение цены происходит из-за низкого спроса на драгоценные камни и ювелирные украшения с ними, которые доступны на мировых рынках, в том числе в США. Ранее стало известно, что Минфин РФ анонсировал появление онлайн-платформы для торговли ювелирными украшениями из России и стран ЕАЭС. По данным ведомства она будет запущена в марте следующего года.

Финансовые аналитики отмечают значительное снижение цены на бриллианты, которая впервые с ноября 2020 года опустилась до минимума. Об говорится в исследовании агентства Rapaport. «Цены на бриллианты массой в 1 карат упали до минимума с ноября 2020 года (индекс RAPI для таких драгоценных камней сейчас составляет 6,9, что на 8,4% меньше, чем в начале января текущего года). <…> Цены на бриллианты массой 3 карата находятся на уровне двухлетней давности, их индекс сейчас равен 23,6. С начала года он снизился на 4,9%», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные агентства. Издание уточняет, что бриллианты массой 0,5 карата подешевели предположительно до уровня 2018 года. При этом бриллианты массой 0,3 карата в начале этого года поднялись в цене, но в июне вновь было отмечено снижение. В Rapaport подчеркивают, что на этом фоне наблюдается падение цен на алмазы. Сообщается, что снижение цены происходит из-за низкого спроса на драгоценные камни и ювелирные украшения с ними, которые доступны на мировых рынках, в том числе в США. Ранее стало известно, что Минфин РФ анонсировал появление онлайн-платформы для торговли ювелирными украшениями из России и стран ЕАЭС. По данным ведомства она будет запущена в марте следующего года.