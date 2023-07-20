Минфин запустит онлайн-торговлю украшениями в 2024 году

21 июля 2023 в 03:12 Размер текста - 17 +

Драгоценности можно будет купить через интернет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Онлайн-платформа для торговли ювелирными украшениями из России и стран ЕАЭС будет запущена в марте 2024 года. Об этом рассказали в Министерстве финансов России. «Через эту онлайн-платформу предприниматели из России и ЕАЭС смогут продавать свою продукцию в другие государства без существенных административных издержек. Предполагается, что площадка поможет увеличить объемы экспорта драгоценностей из РФ и стран союза», — пояснили в ведомстве. Об пишут «Известия». По мнению экспертов, внедрение платформы поможет снизить количество подделок драгоценностей. Но возникает риск монополизации этого рынка государством. Платформа заработает в марте 2024 года. Покупатели смогут здесь найти нужный товар, сравнить цены, при этом не переходить на сайт магазинов. Заказанный товар они смогут получить в короткие сроки. Ранее ювелиры показали колье за 2,5 млн рублей, которое выиграла свердловская чиновница. В центре украшения, которое было разыграно в Екатеринбурге ювелирным домом Chamovskikh, сияет пламенный рубин в виде сердца 1,58 карат в окружении 38 бриллиантов. Об этом URA.RU рассказали представители бренда.

Онлайн-платформа для торговли ювелирными украшениями из России и стран ЕАЭС будет запущена в марте 2024 года. Об этом рассказали в Министерстве финансов России. «Через эту онлайн-платформу предприниматели из России и ЕАЭС смогут продавать свою продукцию в другие государства без существенных административных издержек. Предполагается, что площадка поможет увеличить объемы экспорта драгоценностей из РФ и стран союза», — пояснили в ведомстве. Об пишут «Известия». По мнению экспертов, внедрение платформы поможет снизить количество подделок драгоценностей. Но возникает риск монополизации этого рынка государством. Платформа заработает в марте 2024 года. Покупатели смогут здесь найти нужный товар, сравнить цены, при этом не переходить на сайт магазинов. Заказанный товар они смогут получить в короткие сроки. Ранее ювелиры показали колье за 2,5 млн рублей, которое выиграла свердловская чиновница. В центре украшения, которое было разыграно в Екатеринбурге ювелирным домом Chamovskikh, сияет пламенный рубин в виде сердца 1,58 карат в окружении 38 бриллиантов. Об этом URA.RU рассказали представители бренда.