23 июля 2023
22 июля 2023

В Челябинске закрыто движение трамваев в один из районов

В Челябинске трамвайный вагон сошел с рельс и перекрыл дорогу в Металлургический район
© Служба новостей «URA.RU»
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Тепло, весна. Челябинск, пассажир, остановка общественного транспорта, трамвай, новый трамвай
Причиной стал сход вагона Фото:

В Челябинске из-за схода вагонов с рельс закрыто движение трамваев в Металлургический район. Об этом сообщили в областной службе перевозчика.

«Закрыто движение трамваев на ЧМК по причине схода вагона ул. Черкасская — Ш. Металлургов в направлении ЧМК. Движение организовано до кольца Першино», — уточнили в сообщении ведомства.

Ранее в ведомстве предупреждали, что в Челябинске с 17 июля по 18 июля закроют движение трамваев на перекрестке проспекта Победы и улицы Краснознаменной. Причина — работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия.

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В Челябинске из-за схода вагонов с рельс закрыто движение трамваев в Металлургический район. Об этом сообщили в областной службе перевозчика. «Закрыто движение трамваев на ЧМК по причине схода вагона ул. Черкасская — Ш. Металлургов в направлении ЧМК. Движение организовано до кольца Першино», — уточнили в сообщении ведомства. Ранее в ведомстве предупреждали, что в Челябинске с 17 июля по 18 июля закроют движение трамваев на перекрестке проспекта Победы и улицы Краснознаменной. Причина — работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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