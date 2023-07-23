В Челябинске закрыто движение трамваев в один из районов

Причиной стал сход вагона
В Челябинске из-за схода вагонов с рельс закрыто движение трамваев в Металлургический район. Об этом сообщили в областной службе перевозчика.
«Закрыто движение трамваев на ЧМК по причине схода вагона ул. Черкасская — Ш. Металлургов в направлении ЧМК. Движение организовано до кольца Першино», — уточнили в сообщении ведомства.
Ранее в ведомстве предупреждали, что в Челябинске с 17 июля по 18 июля закроют движение трамваев на перекрестке проспекта Победы и улицы Краснознаменной. Причина — работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия.
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