«Спортмастер» зовет пермяков на работу с зарплатой в 200 тысяч рублей

24 июля 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Заработная плата выплачивается дважды в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сеть магазинов спортивных товаров «Спортмастер» предлагает жителям Пермского края работу вахтовым методом в логистическом центре в Подмосковье. За вахту в 60 рабочих смен обещают заплатить более 200 тысяч рублей. Также компания предлагает пермякам заработать на друзьях. За каждого привлеченного на работу знакомого или родственника работодатель готов платить 10 тысяч рублей. «Работа вахтой для жителей Пермского края. Склад „Спортмастер“ в Московской области, городской округ Балашиха. Комплектовщики и комплектовщицы, сроки вахты — до 60 рабочих смен, оплата за которые составит 217 тысяч рублей. Действует акция „Приведи друга — получи бонус 10 тысяч рублей“. Он начисляется единоразово при условии оказания приведенным другом услуг по комплектации товара на данном объекте от семи оплачиваемых смен», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что вахтовикам частично компенсируют оплату проезда до Москвы по предоставленным в бухгалтерию билетам. На месте рабочих бесплатно заселяют в общежития с мебелью и бытовой техникой и доставляют на работу корпоративным транспортом. На предприятии всем сотрудникам выдают спецодежду и комплексные обеды. Обязанности заключаются в комплектации товара на складе с помощью терминала сбора данных. При отсутствии опыта проводится бесплатное обучение. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтой на крупном автозаводе в Тульской области. Там нужно трудиться сборщиками автомобилей за зарплату в 240 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сеть магазинов спортивных товаров «Спортмастер» предлагает жителям Пермского края работу вахтовым методом в логистическом центре в Подмосковье. За вахту в 60 рабочих смен обещают заплатить более 200 тысяч рублей. Также компания предлагает пермякам заработать на друзьях. За каждого привлеченного на работу знакомого или родственника работодатель готов платить 10 тысяч рублей. «Работа вахтой для жителей Пермского края. Склад „Спортмастер“ в Московской области, городской округ Балашиха. Комплектовщики и комплектовщицы, сроки вахты — до 60 рабочих смен, оплата за которые составит 217 тысяч рублей. Действует акция „Приведи друга — получи бонус 10 тысяч рублей“. Он начисляется единоразово при условии оказания приведенным другом услуг по комплектации товара на данном объекте от семи оплачиваемых смен», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что вахтовикам частично компенсируют оплату проезда до Москвы по предоставленным в бухгалтерию билетам. На месте рабочих бесплатно заселяют в общежития с мебелью и бытовой техникой и доставляют на работу корпоративным транспортом. На предприятии всем сотрудникам выдают спецодежду и комплексные обеды. Обязанности заключаются в комплектации товара на складе с помощью терминала сбора данных. При отсутствии опыта проводится бесплатное обучение. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтой на крупном автозаводе в Тульской области. Там нужно трудиться сборщиками автомобилей за зарплату в 240 тысяч рублей.