23 июля 2023

Более 40 бойцов ВСУ сдались в плен после провала 13 атак на двух направлениях

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Вооруженные силы Украины.stock, берет, ВСУ, stock
Более 40 военнослужащих сдались в плен Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины совершили 13 попыток возвращения потерянных позиций, однако не достигли успеха, при этом более 40 военнослужащих сдались в плен. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На Сватовском и Краснолиманском направлениях противник предпринял 13 попыток вернуть утраченные позиции», — сказал Савчук РИА Новости. По его словам, благодаря действиям группировки войск «Центр», помощи артиллерии и ударов авиации понесли потери в личном составе штурмовые группы 25-й воздушно-десантной бригады, а также 21-й и 67-й механизированный бригад ВСУ. К тому же, более 40 военных сдались в плен.

Как сообщил Савчук, в бою были уничтожены три БМП, пять автомобилей пикап и четыре бронированные машины. Он добавил, что ликвидировано орудие Д-30 и два 120-миллиметровых миномета.

Ранее Минобороны РФ сообщало о том, что ВСУ пытались наступать 23 раза на четырех направлениях. Все попытки были отражены и оказались безуспешны.

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Вооруженные силы Украины совершили 13 попыток возвращения потерянных позиций, однако не достигли успеха, при этом более 40 военнослужащих сдались в плен. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. «На Сватовском и Краснолиманском направлениях противник предпринял 13 попыток вернуть утраченные позиции», — сказал Савчук РИА Новости. По его словам, благодаря действиям группировки войск «Центр», помощи артиллерии и ударов авиации понесли потери в личном составе штурмовые группы 25-й воздушно-десантной бригады, а также 21-й и 67-й механизированный бригад ВСУ. К тому же, более 40 военных сдались в плен. Как сообщил Савчук, в бою были уничтожены три БМП, пять автомобилей пикап и четыре бронированные машины. Он добавил, что ликвидировано орудие Д-30 и два 120-миллиметровых миномета. Ранее Минобороны РФ сообщало о том, что ВСУ пытались наступать 23 раза на четырех направлениях. Все попытки были отражены и оказались безуспешны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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