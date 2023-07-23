Более 40 бойцов ВСУ сдались в плен после провала 13 атак на двух направлениях

24 июля 2023 в 07:22 Размер текста - 17 +

Более 40 военнослужащих сдались в плен Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины совершили 13 попыток возвращения потерянных позиций, однако не достигли успеха, при этом более 40 военнослужащих сдались в плен. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. «На Сватовском и Краснолиманском направлениях противник предпринял 13 попыток вернуть утраченные позиции», — сказал Савчук РИА Новости. По его словам, благодаря действиям группировки войск «Центр», помощи артиллерии и ударов авиации понесли потери в личном составе штурмовые группы 25-й воздушно-десантной бригады, а также 21-й и 67-й механизированный бригад ВСУ. К тому же, более 40 военных сдались в плен. Как сообщил Савчук, в бою были уничтожены три БМП, пять автомобилей пикап и четыре бронированные машины. Он добавил, что ликвидировано орудие Д-30 и два 120-миллиметровых миномета. Ранее Минобороны РФ сообщало о том, что ВСУ пытались наступать 23 раза на четырех направлениях. Все попытки были отражены и оказались безуспешны.

Вооруженные силы Украины совершили 13 попыток возвращения потерянных позиций, однако не достигли успеха, при этом более 40 военнослужащих сдались в плен. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. «На Сватовском и Краснолиманском направлениях противник предпринял 13 попыток вернуть утраченные позиции», — сказал Савчук РИА Новости. По его словам, благодаря действиям группировки войск «Центр», помощи артиллерии и ударов авиации понесли потери в личном составе штурмовые группы 25-й воздушно-десантной бригады, а также 21-й и 67-й механизированный бригад ВСУ. К тому же, более 40 военных сдались в плен. Как сообщил Савчук, в бою были уничтожены три БМП, пять автомобилей пикап и четыре бронированные машины. Он добавил, что ликвидировано орудие Д-30 и два 120-миллиметровых миномета. Ранее Минобороны РФ сообщало о том, что ВСУ пытались наступать 23 раза на четырех направлениях. Все попытки были отражены и оказались безуспешны.