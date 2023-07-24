К многоэтажке, пострадавшей от атаки ВСУ в Москве, прибыли машины экстренных служб

24 июля 2023 в 08:03 Размер текста - 17 +

Пожарные машины прибыли на место происшествия Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Возле здания, в которое попал один из беспилотников во время атаки на Москву, можно увидеть машины экстренных служб. Наблюдается наличие скорой помощи, полиции и пожарных машин. «Около здания „Леруа Мерлен“ на проспекте Лихачева, 15 видны машины скорой помощи, полиции и пожарные машины», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что также на месте происшествия был замечен автомобиль ФСБ. Движение по проспекту Лихачева по-прежнему заблокировано, заключили в агентстве. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о ударах беспилотников по двум нежилым зданиям в Москве. По его словам, нет серьезных разрушений и пострадавших. Все оперативные службы на месте. Известно, что на Комсомольском проспекте были найдены осколки беспилотного летательного аппарата, а второй дрон столкнулся с небоскребом на проспекте Лихачева, где расположен магазин «Леруа Мерлен».

Возле здания, в которое попал один из беспилотников во время атаки на Москву, можно увидеть машины экстренных служб. Наблюдается наличие скорой помощи, полиции и пожарных машин. «Около здания „Леруа Мерлен“ на проспекте Лихачева, 15 видны машины скорой помощи, полиции и пожарные машины», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что также на месте происшествия был замечен автомобиль ФСБ. Движение по проспекту Лихачева по-прежнему заблокировано, заключили в агентстве. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о ударах беспилотников по двум нежилым зданиям в Москве. По его словам, нет серьезных разрушений и пострадавших. Все оперативные службы на месте. Известно, что на Комсомольском проспекте были найдены осколки беспилотного летательного аппарата, а второй дрон столкнулся с небоскребом на проспекте Лихачева, где расположен магазин «Леруа Мерлен».