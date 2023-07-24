К многоэтажке, пострадавшей от атаки ВСУ в Москве, прибыли машины экстренных служб

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа сотрудников мчс и пожарных. Москва, мчс, пожар, огонь, тушение пожара, огнеборцы
Пожарные машины прибыли на место происшествия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Возле здания, в которое попал один из беспилотников во время атаки на Москву, можно увидеть машины экстренных служб. Наблюдается наличие скорой помощи, полиции и пожарных машин.

«Около здания „Леруа Мерлен“ на проспекте Лихачева, 15 видны машины скорой помощи, полиции и пожарные машины», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что также на месте происшествия был замечен автомобиль ФСБ. Движение по проспекту Лихачева по-прежнему заблокировано, заключили в агентстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о ударах беспилотников по двум нежилым зданиям в Москве. По его словам, нет серьезных разрушений и пострадавших. Все оперативные службы на месте. Известно, что на Комсомольском проспекте были найдены осколки беспилотного летательного аппарата, а второй дрон столкнулся с небоскребом на проспекте Лихачева, где расположен магазин «Леруа Мерлен».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Возле здания, в которое попал один из беспилотников во время атаки на Москву, можно увидеть машины экстренных служб. Наблюдается наличие скорой помощи, полиции и пожарных машин. «Около здания „Леруа Мерлен“ на проспекте Лихачева, 15 видны машины скорой помощи, полиции и пожарные машины», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что также на месте происшествия был замечен автомобиль ФСБ. Движение по проспекту Лихачева по-прежнему заблокировано, заключили в агентстве. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о ударах беспилотников по двум нежилым зданиям в Москве. По его словам, нет серьезных разрушений и пострадавших. Все оперативные службы на месте. Известно, что на Комсомольском проспекте были найдены осколки беспилотного летательного аппарата, а второй дрон столкнулся с небоскребом на проспекте Лихачева, где расположен магазин «Леруа Мерлен».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...