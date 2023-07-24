Киев заявил об ударах ВС РФ по порту на Дунае в Одесской области

24 июля 2023 в 09:22 Размер текста - 17 +

В результате удара ВС РФ, инфраструктура порта получила повреждения, заявила Наталья Гуменюк Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ нанесли удар по одному из украинских портов на Дунае. Об этом рассказала официальный представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк. «Есть попадания в один из портов на побережье Дуная. Нанесены повреждения определенным портовым мощностям», — передает слова Гуменюк телеканал «Рада». Она добавила, что повреждения получили краны и агроангар. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

ВС РФ нанесли удар по одному из украинских портов на Дунае. Об этом рассказала официальный представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк. «Есть попадания в один из портов на побережье Дуная. Нанесены повреждения определенным портовым мощностям», — передает слова Гуменюк телеканал «Рада». Она добавила, что повреждения получили краны и агроангар. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.