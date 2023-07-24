Киев заявил об ударах ВС РФ по порту на Дунае в Одесской области

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, пуск, ракета, stock
В результате удара ВС РФ, инфраструктура порта получила повреждения, заявила Наталья Гуменюк Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ нанесли удар по одному из украинских портов на Дунае. Об этом рассказала официальный представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк.

«Есть попадания в один из портов на побережье Дуная. Нанесены повреждения определенным портовым мощностям», — передает слова Гуменюк телеканал «Рада». Она добавила, что повреждения получили краны и агроангар.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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ВС РФ нанесли удар по одному из украинских портов на Дунае. Об этом рассказала официальный представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк. «Есть попадания в один из портов на побережье Дуная. Нанесены повреждения определенным портовым мощностям», — передает слова Гуменюк телеканал «Рада». Она добавила, что повреждения получили краны и агроангар. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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