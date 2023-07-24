112: три ракеты ударили по складу с боеприпасами в Крыму

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе, stock
Ракеты ударили по складу с боеприпасами, пишет «112» Фото:
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Поселок Вольный в Крыму был атакован тремя ракетами, которые поразили склад с боеприпасами, вызвав пожар. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Три ракеты ударили по складу с боеприпасами в поселке Вольный в Крыму», — передает telegram-канал «112». Там добавили, что в результате удара начался пожар.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило.

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Поселок Вольный в Крыму был атакован тремя ракетами, которые поразили склад с боеприпасами, вызвав пожар. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Три ракеты ударили по складу с боеприпасами в поселке Вольный в Крыму», — передает telegram-канал «112». Там добавили, что в результате удара начался пожар. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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