112: три ракеты ударили по складу с боеприпасами в Крыму

24 июля 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Ракеты ударили по складу с боеприпасами, пишет «112» Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поселок Вольный в Крыму был атакован тремя ракетами, которые поразили склад с боеприпасами, вызвав пожар. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Три ракеты ударили по складу с боеприпасами в поселке Вольный в Крыму», — передает telegram-канал «112». Там добавили, что в результате удара начался пожар. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило.

Поселок Вольный в Крыму был атакован тремя ракетами, которые поразили склад с боеприпасами, вызвав пожар. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Три ракеты ударили по складу с боеприпасами в поселке Вольный в Крыму», — передает telegram-канал «112». Там добавили, что в результате удара начался пожар. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило.