112: три ракеты ударили по складу с боеприпасами в Крыму

Ракеты ударили по складу с боеприпасами, пишет «112»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Поселок Вольный в Крыму был атакован тремя ракетами, которые поразили склад с боеприпасами, вызвав пожар. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Три ракеты ударили по складу с боеприпасами в поселке Вольный в Крыму», — передает telegram-канал «112». Там добавили, что в результате удара начался пожар.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило.
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