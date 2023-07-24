Захарова назвала атаку дронов на Москву «актом международного терроризма»

24 июля 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

Удар беспилотников по Москве — акт терроризма, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Удар беспилотниками по нежилым домам в Москве является актом терроризма. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Акт международного терроризма», — сказала Захарова телеканалу RTVI. Она сказала об этом, отвечая на вопрос о том, как в ведомстве оценивают произошедшее. Ранее в Москве два беспилотника врезались в нежилые дома. Информацию об этом подтвердил мэр города Сергей Собянин. После падения украинских беспилотников перекрыли движение по Комсомольскому проспекту и проспекту Лихачева. URA.RU приводило краткую сводку того, что известно о произошедшем.

Удар беспилотниками по нежилым домам в Москве является актом терроризма. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Акт международного терроризма», — сказала Захарова телеканалу RTVI. Она сказала об этом, отвечая на вопрос о том, как в ведомстве оценивают произошедшее. Ранее в Москве два беспилотника врезались в нежилые дома. Информацию об этом подтвердил мэр города Сергей Собянин. После падения украинских беспилотников перекрыли движение по Комсомольскому проспекту и проспекту Лихачева. URA.RU приводило краткую сводку того, что известно о произошедшем.