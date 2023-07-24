Захарова назвала атаку дронов на Москву «актом международного терроризма»

Удар беспилотников по Москве — акт терроризма, заявила Мария Захарова
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Удар беспилотниками по нежилым домам в Москве является актом терроризма. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Акт международного терроризма», — сказала Захарова телеканалу RTVI. Она сказала об этом, отвечая на вопрос о том, как в ведомстве оценивают произошедшее.
Ранее в Москве два беспилотника врезались в нежилые дома. Информацию об этом подтвердил мэр города Сергей Собянин. После падения украинских беспилотников перекрыли движение по Комсомольскому проспекту и проспекту Лихачева. URA.RU приводило краткую сводку того, что известно о произошедшем.
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