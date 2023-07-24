Захарова назвала атаку дронов на Москву «актом международного терроризма»

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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, захарова мария
Удар беспилотников по Москве — акт терроризма, заявила Мария Захарова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Удар беспилотниками по нежилым домам в Москве является актом терроризма. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Акт международного терроризма», — сказала Захарова телеканалу RTVI. Она сказала об этом, отвечая на вопрос о том, как в ведомстве оценивают произошедшее.

Ранее в Москве два беспилотника врезались в нежилые дома. Информацию об этом подтвердил мэр города Сергей Собянин. После падения украинских беспилотников перекрыли движение по Комсомольскому проспекту и проспекту Лихачева. URA.RU приводило краткую сводку того, что известно о произошедшем.

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Удар беспилотниками по нежилым домам в Москве является актом терроризма. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Акт международного терроризма», — сказала Захарова телеканалу RTVI. Она сказала об этом, отвечая на вопрос о том, как в ведомстве оценивают произошедшее. Ранее в Москве два беспилотника врезались в нежилые дома. Информацию об этом подтвердил мэр города Сергей Собянин. После падения украинских беспилотников перекрыли движение по Комсомольскому проспекту и проспекту Лихачева. URA.RU приводило краткую сводку того, что известно о произошедшем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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