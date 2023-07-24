Москву атаковали беспилотники: что известно к 07.00 мск. Фото, видео

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Дрон. stock, бпла, беспилотник, stock,  дрон
Зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым домам, сообщил Сергей Собянин Фото:

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию об ударах беспилотников по Москве. URA.RU приводит сводку того, что известно о произошедшем.

  • Произошел взрыв в офисном здании в районе станции МЦК ЗИЛ в Москве, об этом сообщили очевидцы. Здание оцепили, была объявлена эвакуация. По информации telegram-канала SHOT, взрыв произошел на улице Лихачева.
  • Telegram-канал 112 опубликовал видео с первыми секундами после прилета БПЛА в строящееся здание бизнес-центра на проспекте Лихачева.
  • Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым домам. По его словам, серьезных разрушений и пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы.
  • После падения украинских беспилотников перекрыто движение по Комсомольскому проспекту и проспекту Лихачева. Об этом сообщили в Дептрансе города. РБК сообщает, что на Комсомольском проспекте были обнаружены осколки беспилотного летательного аппарата.
  • В сети появилось видео полета одного из беспилотников, который совершил атаку на Москву. Через несколько минут после снятых кадров беспилотник попал в высотку на проспекте Лихачева.
  • К многоэтажке, пострадавшей от атаки ВСУ в Москве, прибыли машины экстренных служб. На проспекте Лихачева видны машины скорой помощи, полиции, пожарные машины, а также был замечен автомобиль ФСБ.
  • Опубликованы кадры повреждений жилого дома в Хамовниках (Комсомольский проспект) после атаки ВСУ. В результате удара оказалось повреждено остекление в квартирах и разбиты витрины магазинов на первом этаже. По информации Mash, здание находится неподалеку от Министерства обороны.
Повреждения домов в результате удара беспилотников по Москве
Повреждения домов в результате удара беспилотников по Москве
В Хамовниках на Комсомольском проспекте после атаки беспилотника поврежден жилой дом
В Хамовниках на Комсомольском проспекте после атаки беспилотника поврежден жилой дом
Комсомольский проспект Москвы после атаки беспилотников
Комсомольский проспект Москвы после атаки беспилотников
  • Телеканал RT опубликовал видео с места событий на Комсомольском проспекте после удара БПЛА.
  • В Минобороны РФ подтвердили попытку атаки беспилотников ВСУ, назвав ее террористической. Там отметили, что пострадавших нет.
  • На улице Лихачева в данный момент дежурят правоохранители, медики и спасатели, а эксперты проводят обследование пострадавшего строения. Видео с места атаки беспилотника опубликовал Пятый канал.

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Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию об ударах беспилотников по Москве. URA.RU приводит сводку того, что известно о произошедшем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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