Зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым домам, сообщил Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию об ударах беспилотников по Москве. URA.RU приводит сводку того, что известно о произошедшем.
- Произошел взрыв в офисном здании в районе станции МЦК ЗИЛ в Москве, об этом сообщили очевидцы. Здание оцепили, была объявлена эвакуация. По информации telegram-канала SHOT, взрыв произошел на улице Лихачева.
- Telegram-канал 112 опубликовал видео с первыми секундами после прилета БПЛА в строящееся здание бизнес-центра на проспекте Лихачева.
- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым домам. По его словам, серьезных разрушений и пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы.
- После падения украинских беспилотников перекрыто движение по Комсомольскому проспекту и проспекту Лихачева. Об этом сообщили в Дептрансе города. РБК сообщает, что на Комсомольском проспекте были обнаружены осколки беспилотного летательного аппарата.
- В сети появилось видео полета одного из беспилотников, который совершил атаку на Москву. Через несколько минут после снятых кадров беспилотник попал в высотку на проспекте Лихачева.
- К многоэтажке, пострадавшей от атаки ВСУ в Москве, прибыли машины экстренных служб. На проспекте Лихачева видны машины скорой помощи, полиции, пожарные машины, а также был замечен автомобиль ФСБ.
- Опубликованы кадры повреждений жилого дома в Хамовниках (Комсомольский проспект) после атаки ВСУ. В результате удара оказалось повреждено остекление в квартирах и разбиты витрины магазинов на первом этаже. По информации Mash, здание находится неподалеку от Министерства обороны.
Повреждения домов в результате удара беспилотников по Москве
В Хамовниках на Комсомольском проспекте после атаки беспилотника поврежден жилой дом
Комсомольский проспект Москвы после атаки беспилотников
- Телеканал RT опубликовал видео с места событий на Комсомольском проспекте после удара БПЛА.
- В Минобороны РФ подтвердили попытку атаки беспилотников ВСУ, назвав ее террористической. Там отметили, что пострадавших нет.
- На улице Лихачева в данный момент дежурят правоохранители, медики и спасатели, а эксперты проводят обследование пострадавшего строения. Видео с места атаки беспилотника опубликовал Пятый канал.
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