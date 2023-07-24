Зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым домам, сообщил Сергей Собянин Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию об ударах беспилотников по Москве. URA.RU приводит сводку того, что известно о произошедшем.

Произошел взрыв в офисном здании в районе станции МЦК ЗИЛ в Москве, об этом сообщили очевидцы. Здание оцепили, была объявлена эвакуация. По информации telegram-канала SHOT, взрыв произошел на улице Лихачева.

Telegram-канал 112 опубликовал видео с первыми секундами после прилета БПЛА в строящееся здание бизнес-центра на проспекте Лихачева.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым домам. По его словам, серьезных разрушений и пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы.

После падения украинских беспилотников перекрыто движение по Комсомольскому проспекту и проспекту Лихачева. Об этом сообщили в Дептрансе города. РБК сообщает, что на Комсомольском проспекте были обнаружены осколки беспилотного летательного аппарата.

В сети появилось видео полета одного из беспилотников, который совершил атаку на Москву. Через несколько минут после снятых кадров беспилотник попал в высотку на проспекте Лихачева.

К многоэтажке, пострадавшей от атаки ВСУ в Москве, прибыли машины экстренных служб. На проспекте Лихачева видны машины скорой помощи, полиции, пожарные машины, а также был замечен автомобиль ФСБ.

Опубликованы кадры повреждений жилого дома в Хамовниках (Комсомольский проспект) после атаки ВСУ. В результате удара оказалось повреждено остекление в квартирах и разбиты витрины магазинов на первом этаже. По информации Mash, здание находится неподалеку от Министерства обороны.

Повреждения домов в результате удара беспилотников по Москве telegram-канал «Осторожно, Москва», https://t.me/ostorozhno_moskva

В Хамовниках на Комсомольском проспекте после атаки беспилотника поврежден жилой дом telegram-канал «Осторожно, Москва», https://t.me/ostorozhno_moskva

Комсомольский проспект Москвы после атаки беспилотников фото: telegram-канал Brief, https://t.me/rusbrief

Телеканал RT опубликовал видео с места событий на Комсомольском проспекте после удара БПЛА.