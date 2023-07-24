Shot: ВСУ за час выпустили более 20 снарядов по Белгородской области

24 июля 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

ВСУ выпустили 20 снарядов по территории Белгородской области, пишет Shot Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Накануне вечером Белгородская область была подвергнута массовым обстрелам со стороны ВСУ. За час было выпущено более 20 снарядов. «Чуть больше чем за час ВСУ по Белгородской области выпустили более 20 снарядов», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что вечером произошли обстрелы в селе Прилесье и селе Новая Таволжанка, где были сброшены снаряды с беспилотника. Село Журавлевка также попало под обстрел, где было выпущено шесть мин. Украинский беспилотник сбросил снаряд недалеко от Журавлевки, а хутор Старый был атакован с помощью 12 мин. Во всех случаях никто не пострадал, и разрушений не зафиксировано, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в правительство региона и Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Накануне вечером Белгородская область была подвергнута массовым обстрелам со стороны ВСУ. За час было выпущено более 20 снарядов. «Чуть больше чем за час ВСУ по Белгородской области выпустили более 20 снарядов», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что вечером произошли обстрелы в селе Прилесье и селе Новая Таволжанка, где были сброшены снаряды с беспилотника. Село Журавлевка также попало под обстрел, где было выпущено шесть мин. Украинский беспилотник сбросил снаряд недалеко от Журавлевки, а хутор Старый был атакован с помощью 12 мин. Во всех случаях никто не пострадал, и разрушений не зафиксировано, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в правительство региона и Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.