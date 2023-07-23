Пермяков предупредили о резком подорожании ипотеки на вторичное жилье

Риелторы рекомендуют пермякам не откладывать покупку вторичного жилья из-за роста цен на ипотеку

Банки могут сохранить старую ставку, если подать заявление на ипотеку сейчас Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Агенты по недвижимости рекомендуют пермякам не откладывать покупку квартиры, если сделка будет совершена при помощи ипотеки. Банк России повысил ключевую ставку, а это значит, что стоимость кредита на жилье на вторичном рынке тоже вырастет, рассказал руководитель пермского агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов в своем telegram-канале.

«В пятницу произошло существенное поднятие ставки рефинансирования. Эта ставка, под которую банки берут у Центрального банка России деньги. И раз деньги для банков стали дороже, то и стоимость кредитов, в том числе процентная ставка по ипотеке, в ближайшие время вырастет», — отметил Леонов.

Также он уточнил, что те, кто планируют приобрести квартиру в ближайшее время, еще успевают взять кредит по старой ставке. Некоторые банки после одобрения ипотеки, сохраняют сумму процентов на три или четыре месяца. Что же касается покупки квартир на первичном рынке, ипотека на новостройки не вырастет, отметил Леонов.

Ранее URA.RU рассказало, что Пермь стала лидером по снижению цен на квартиры на вторичном рынке. Жилье подешевело на 7,9%.