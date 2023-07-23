Участники курганских довыборов не спешат пиариться, чтобы сохранить деньги

Оппозиция в Курганской области ищет оптимальное время для начала продвижения кандидатов

Всего в довыборах участвуют четыре кандидата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области некоторые участники довыборов в облдуму не спешат начинать активную пиар-кампанию, чтобы, в том числе, не выйти за рамки бюджета. Об этом URA.RU рассказал руководитель курганского регионального отделения партии ЛДПР, депутат облдумы Юрий Ярушин.

«Я не вижу смысла начинать пиар-кампанию рано. Потом до выборов остается две-три недели, и человек устает. Либо финансовый ресурс ослабевает. Здесь нужно выбрать правильную линию», — объяснил Ярушин.

Депутат отметил, что у зарегистрированного кандидата больше возможностей для агитации, чем у человека, который только выдвигается на выборы. Поэтому некоторые кандидаты ждали окончательной регистрации. Помимо этого, по его словам, есть риск, что из-за преждевременной агитации избиратели могут забыть о кандидате непосредственно перед выборами. Депутат добавил, что в течение недели партия планирует начать пиарить своего кандидата — сотрудника Центра татарской культуры Алену Ковригину.

Довыборы в курганскую облдуму пройдут 10 сентября. Их проводят из-за досрочной отставки экс-депутата Бориса Чепурного. В довыборах помимо Ковригиной участвуют бизнесмен Александр Черняк («Единая Россия»), водитель отдела образования администрации Альменевского муниципального округа Михаил Деулин (КПРФ) и завотделением санатория «Озеро Горькое» Нажиба Хайрнасова («Справедливая Россия — За правду»). Ранее справедливороссы сообщали, что планируют заняться продвижением своего кандидата ближе к концу избирательной кампании.