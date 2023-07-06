КПРФ и ЛДПР выдвинули своих кандидатов на довыборы в курганскую облдуму

07 июля 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

В апреле место в облдуме освободил экс-депутат Борис Чепурной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители партий КПРФ и ЛДПР 7 июля выдвинули кандидатов, которые будут представлять их 10 сентября на довыборах в курганскую облдуму. Об этом представители областного избиркома сообщили в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Продолжается период выдвижения кандидатов на дополнительных выборах депутата курганской областной думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №10 — Щучанский. Период выдвижения кандидатов продлится по 9 июля включительно», — указано в сообщении. КПРФ на довыборах будет представлять водитель отдела образования администрации Альменевского муниципального округа Михаил Деулин. ЛДПР выдвинула сотрудницу Центра татарской культуры Алену Ковригину. Помимо них в довыборах будут участвовать гендиректор компании «МобиДик» Александр Черняк («Единая Россия») и завотделением санатория «Озеро Горькое» Нажиба Хайрнасова («Справедливая Россия — За правду»). Также в довыборах хотела участвовать партия «Коммунисты России», но ее не допустили, сославшись на поздно поданное уведомление. Партию, по данным источника URA.RU, связанного с местными властями, должен был представлять депутат гордумы Кургана Яков Сидоров.

Представители партий КПРФ и ЛДПР 7 июля выдвинули кандидатов, которые будут представлять их 10 сентября на довыборах в курганскую облдуму. Об этом представители областного избиркома сообщили в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Продолжается период выдвижения кандидатов на дополнительных выборах депутата курганской областной думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №10 — Щучанский. Период выдвижения кандидатов продлится по 9 июля включительно», — указано в сообщении. КПРФ на довыборах будет представлять водитель отдела образования администрации Альменевского муниципального округа Михаил Деулин. ЛДПР выдвинула сотрудницу Центра татарской культуры Алену Ковригину. Помимо них в довыборах будут участвовать гендиректор компании «МобиДик» Александр Черняк («Единая Россия») и завотделением санатория «Озеро Горькое» Нажиба Хайрнасова («Справедливая Россия — За правду»). Также в довыборах хотела участвовать партия «Коммунисты России», но ее не допустили, сославшись на поздно поданное уведомление. Партию, по данным источника URA.RU, связанного с местными властями, должен был представлять депутат гордумы Кургана Яков Сидоров.