У справедливороссов из Кургана не хватает денег для продвижения своего кандидата

17 июля 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Оппозиционная партия планирует заняться пиар-кампанией ближе к довыборам Фото: Сергей Русанов © URA.RU У справедливоросов из Курганской области не хватает денег на раскрутку своего кандидата на довыборах в облдуму. Они планируют заняться продвижением ближе к концу избирательной кампании. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель курганского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Валерий Державин. «Любая выборная компания — это затратно, наш кандидат не располагает такими средствами. Региональное отделение будет помогать, но поближе к выборам, приблизительно в августе, начнется предвыборная компания», — сообщает Державин. Кандидатом от них выступила Нажиба Хайрнасова — врач-невролог и завотделением санатория «Озеро Горькое». Среди всех кандидатов на довыборы в облдуму по избирательному округу №10 — Щучанский, активным продвижением начал заниматься только выдвиженец от партии «Единая Россия» Александр Черняк. Представители региональных отделений КПРФ и ЛДПР сообщили URA.RU, что в ближайшее время их люди тоже начнут проявлять политическую активность. «Мы уже запланировали программу продвижения кандидатуры Алены Гарифулловой. Все начнем сразу после регистрационных процедур», — сообщает лидер курганского отделения ЛДПР Юрий Ярушин. Глава курганского обкома КПРФ Виктор Зырянов рассказал URA.RU, что в ближайшее время пиар-кампания их кандидата Михаила Деулина также начнется.



Ранее URA.RU писало, что довыборы проводят из-за досрочной отставки экс-депутата Бориса Чепурного. Он сложил свои полномочия в апреле из-за загруженности на основной работе. Решение о лишении мандата поддержали 19 депутатов облдумы. Довыборы в облдумы пройдут 10 сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У справедливоросов из Курганской области не хватает денег на раскрутку своего кандидата на довыборах в облдуму. Они планируют заняться продвижением ближе к концу избирательной кампании. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель курганского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Валерий Державин. «Любая выборная компания — это затратно, наш кандидат не располагает такими средствами. Региональное отделение будет помогать, но поближе к выборам, приблизительно в августе, начнется предвыборная компания», — сообщает Державин. Кандидатом от них выступила Нажиба Хайрнасова — врач-невролог и завотделением санатория «Озеро Горькое». Среди всех кандидатов на довыборы в облдуму по избирательному округу №10 — Щучанский, активным продвижением начал заниматься только выдвиженец от партии «Единая Россия» Александр Черняк. Представители региональных отделений КПРФ и ЛДПР сообщили URA.RU, что в ближайшее время их люди тоже начнут проявлять политическую активность. «Мы уже запланировали программу продвижения кандидатуры Алены Гарифулловой. Все начнем сразу после регистрационных процедур», — сообщает лидер курганского отделения ЛДПР Юрий Ярушин. Глава курганского обкома КПРФ Виктор Зырянов рассказал URA.RU, что в ближайшее время пиар-кампания их кандидата Михаила Деулина также начнется. Ранее URA.RU писало, что довыборы проводят из-за досрочной отставки экс-депутата Бориса Чепурного. Он сложил свои полномочия в апреле из-за загруженности на основной работе. Решение о лишении мандата поддержали 19 депутатов облдумы. Довыборы в облдумы пройдут 10 сентября.