16 июля 2023

У справедливороссов из Кургана не хватает денег для продвижения своего кандидата

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XV заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, фракция справедливая россия
Оппозиционная партия планирует заняться пиар-кампанией ближе к довыборам Фото:

У справедливоросов из Курганской области не хватает денег на раскрутку своего кандидата на довыборах в облдуму. Они планируют заняться продвижением ближе к концу избирательной кампании. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель курганского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Валерий Державин.

«Любая выборная компания — это затратно, наш кандидат не располагает такими средствами. Региональное отделение будет помогать, но поближе к выборам, приблизительно в августе, начнется предвыборная компания», — сообщает Державин. Кандидатом от них выступила Нажиба Хайрнасова — врач-невролог и завотделением санатория «Озеро Горькое».

Среди всех кандидатов на довыборы в облдуму по избирательному округу №10 — Щучанский, активным продвижением начал заниматься только выдвиженец от партии «Единая Россия» Александр Черняк. Представители региональных отделений КПРФ и ЛДПР сообщили URA.RU, что в ближайшее время их люди тоже начнут проявлять политическую активность. «Мы уже запланировали программу продвижения кандидатуры Алены Гарифулловой. Все начнем сразу после регистрационных процедур», — сообщает лидер курганского отделения ЛДПР Юрий Ярушин. Глава курганского обкома КПРФ Виктор Зырянов рассказал URA.RU, что в ближайшее время пиар-кампания их кандидата Михаила Деулина также начнется.

Ранее URA.RU писало, что довыборы проводят из-за досрочной отставки экс-депутата Бориса Чепурного. Он сложил свои полномочия в апреле из-за загруженности на основной работе. Решение о лишении мандата поддержали 19 депутатов облдумы. Довыборы в облдумы пройдут 10 сентября.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У справедливоросов из Курганской области не хватает денег на раскрутку своего кандидата на довыборах в облдуму. Они планируют заняться продвижением ближе к концу избирательной кампании. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель курганского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Валерий Державин. «Любая выборная компания — это затратно, наш кандидат не располагает такими средствами. Региональное отделение будет помогать, но поближе к выборам, приблизительно в августе, начнется предвыборная компания», — сообщает Державин. Кандидатом от них выступила Нажиба Хайрнасова — врач-невролог и завотделением санатория «Озеро Горькое». Среди всех кандидатов на довыборы в облдуму по избирательному округу №10 — Щучанский, активным продвижением начал заниматься только выдвиженец от партии «Единая Россия» Александр Черняк. Представители региональных отделений КПРФ и ЛДПР сообщили URA.RU, что в ближайшее время их люди тоже начнут проявлять политическую активность. «Мы уже запланировали программу продвижения кандидатуры Алены Гарифулловой. Все начнем сразу после регистрационных процедур», — сообщает лидер курганского отделения ЛДПР Юрий Ярушин. Глава курганского обкома КПРФ Виктор Зырянов рассказал URA.RU, что в ближайшее время пиар-кампания их кандидата Михаила Деулина также начнется. Ранее URA.RU писало, что довыборы проводят из-за досрочной отставки экс-депутата Бориса Чепурного. Он сложил свои полномочия в апреле из-за загруженности на основной работе. Решение о лишении мандата поддержали 19 депутатов облдумы. Довыборы в облдумы пройдут 10 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...