Житель ЯНАО погиб, пытаясь спасти своего тонущего племянника

Мужчина, утонувший в районе поселка Ямбург (Надымский район, ЯНАО), погиб, пытаясь спасти своего племянника, который не умел плавать. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по ЯНАО. В итоге выжить не смогли оба человека.
«Следственной группой установлено, что 21 июля 11-летний мальчик с 34-летним дядей решили искупаться в водоеме, расположенном недалеко от чума, где они проживали. Несовершеннолетний, не обладающий навыками плавания, начал тонуть, взрослый бросился к нему на помощь. В результате оба не смогли выбраться из воды», — сообщили URA.RU следователи.
ЧП произошло в устье реки Хэмпаетам, в районе поселка Ямбург Надымского района. Тела мужчины и ребенка позднее вытащили сотрудники «Ямалспаса». Правоохранители возбудили доследственную проверку.
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