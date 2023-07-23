23 июля 2023
22 июля 2023
21 июля 2023

Житель ЯНАО погиб, пытаясь спасти своего тонущего племянника

Управление СК по ЯНАО: утонувший в Надымском районе мужчина пытался спасти своего племянника
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямалец хотел спасти мальчика, но в итоге утонули оба Фото:

Мужчина, утонувший в районе поселка Ямбург (Надымский район, ЯНАО), погиб, пытаясь спасти своего племянника, который не умел плавать. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по ЯНАО. В итоге выжить не смогли оба человека.

«Следственной группой установлено, что 21 июля 11-летний мальчик с 34-летним дядей решили искупаться в водоеме, расположенном недалеко от чума, где они проживали. Несовершеннолетний, не обладающий навыками плавания, начал тонуть, взрослый бросился к нему на помощь. В результате оба не смогли выбраться из воды», — сообщили URA.RU следователи.

ЧП произошло в устье реки Хэмпаетам, в районе поселка Ямбург Надымского района. Тела мужчины и ребенка позднее вытащили сотрудники «Ямалспаса». Правоохранители возбудили доследственную проверку.

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Мужчина, утонувший в районе поселка Ямбург (Надымский район, ЯНАО), погиб, пытаясь спасти своего племянника, который не умел плавать. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по ЯНАО. В итоге выжить не смогли оба человека. «Следственной группой установлено, что 21 июля 11-летний мальчик с 34-летним дядей решили искупаться в водоеме, расположенном недалеко от чума, где они проживали. Несовершеннолетний, не обладающий навыками плавания, начал тонуть, взрослый бросился к нему на помощь. В результате оба не смогли выбраться из воды», — сообщили URA.RU следователи. ЧП произошло в устье реки Хэмпаетам, в районе поселка Ямбург Надымского района. Тела мужчины и ребенка позднее вытащили сотрудники «Ямалспаса». Правоохранители возбудили доследственную проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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