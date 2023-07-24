Shot: в Рязанской области беспилотник разорвался под колесами КамАЗа

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Дрон. stock, квадрокоптер, бпла, беспилотник, stock,  дрон
Неподалеку от места происшествия нашли еще два беспилотника Фото:

Под колесами КамАЗа в Рязанской области разорвался беспилотник. Об этом сообщили в соцсетях.

«Беспилотник кустарного типа разорвался под колесами КамАЗа в Рязанской области», — пишет telegram-канал SHOT. Там отмечают, что происшествие случилось в селе Тюшево. Неподалеку от места нашли еще два беспилотника.

Как сообщаю в канале, водитель не заметил БПЛА и проехал по нему, в результате чего произошел хлопок. Водитель не пострадал, у машины повреждены два задних колеса. На место прибыли спецслужбы. Происхождение беспилотников выясняется, подытожили в канале.

URA.RU направило запрос в МЧС РФ по Рязанской области. Ответ на него ожидается.

В России 24 июля беспилотниками атакованы несколько городов. Об атаках сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, а также глава Республики Крым Сергей Аксенов. URA.RU приводило краткую сводку того, что происходит в Крыму.

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Под колесами КамАЗа в Рязанской области разорвался беспилотник. Об этом сообщили в соцсетях. «Беспилотник кустарного типа разорвался под колесами КамАЗа в Рязанской области», — пишет telegram-канал SHOT. Там отмечают, что происшествие случилось в селе Тюшево. Неподалеку от места нашли еще два беспилотника. Как сообщаю в канале, водитель не заметил БПЛА и проехал по нему, в результате чего произошел хлопок. Водитель не пострадал, у машины повреждены два задних колеса. На место прибыли спецслужбы. Происхождение беспилотников выясняется, подытожили в канале. URA.RU направило запрос в МЧС РФ по Рязанской области. Ответ на него ожидается. В России 24 июля беспилотниками атакованы несколько городов. Об атаках сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, а также глава Республики Крым Сергей Аксенов. URA.RU приводило краткую сводку того, что происходит в Крыму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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