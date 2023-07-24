Shot: в Рязанской области беспилотник разорвался под колесами КамАЗа

Под колесами КамАЗа в Рязанской области разорвался беспилотник. Об этом сообщили в соцсетях.
«Беспилотник кустарного типа разорвался под колесами КамАЗа в Рязанской области», — пишет telegram-канал SHOT. Там отмечают, что происшествие случилось в селе Тюшево. Неподалеку от места нашли еще два беспилотника.
Как сообщаю в канале, водитель не заметил БПЛА и проехал по нему, в результате чего произошел хлопок. Водитель не пострадал, у машины повреждены два задних колеса. На место прибыли спецслужбы. Происхождение беспилотников выясняется, подытожили в канале.
URA.RU направило запрос в МЧС РФ по Рязанской области. Ответ на него ожидается.
В России 24 июля беспилотниками атакованы несколько городов. Об атаках сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, а также глава Республики Крым Сергей Аксенов. URA.RU приводило краткую сводку того, что происходит в Крыму.
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