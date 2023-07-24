Что происходит в Крыму после атаки беспилотников ВСУ

В Крыму началась эвакуация населения сел в радиусе 5 километров от места ЧП
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Крыму сбили 11 украинских беспилотников, еще три ракеты ударили по складу с боеприпасами. URA.RU приводит сводку того, что известно о произошедшем, и о том, что происходит в Республике сейчас.
- В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника, сообщил глава Республики Сергей Аксенов. По его словам, попадание совершено в склад боеприпасов в Джанкойском районе, а также обломками был поврежден частный дом в Кировском районе.
- Поселок Вольный в Крыму был атакован тремя ракетами, которые поразили склад с боеприпасами, написал telegram-канал 112. Там добавили, что в результате удара начался пожар.
- Для безопасности было временно прекращено движение по железнодорожной и автомобильной трассе между Джанкоем и Симферополем в Джанкойском районе Крыма.
- В Крыму началась эвакуация населения сел в радиусе 5 километров от места ЧП в Джанкойском районе, сообщил Аксенов. Он отметил, что людей поместят в пункты временного размещения, пострадавших в результате атаки нет.
- В сеть попали кадры отражения утренней атаки ВСУ в Крыму. В ходе съемки был запечатлен столб дыма, который появился из-за отражения атаки БПЛА Украины.
- Возле поселка Вольное, примерно в 20 км от Джанкоя, на складе произошел пожар после удара БПЛА Украины, в результате которого детонируют боеприпасы. Эвакуируют жителей населенных пунктов Вольное, Пушкино и Веселое.
- В Крыму создали оперштаб по ликвидации последствий налета БПЛА, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
- В Минтрансе Крыма сообщили, что временно ограничено движение поездов на участке железной дороги между станциями Урожайная и Джанкой. Перевозка пассажиров будет организована по схеме поезд-автобус-поезд.
- Движение поездов «Таврия» задержано, рассказали в Оперштабе. Они остановлены на станции Джанкой из-за ЧП в районе перегона Джанкой — Урожайная.
- Ситуацию взял на личный контроль прокурор Республики Крым Олег Камшилов. Работники межрайонной прокуратуры выехали в разворачиваемые пункты временного размещения граждан. На контроле прокуроров находятся вопросы обеспечения водой, продовольствием, медикаментами и всем необходимым.
- После обследования специалистами Минобороны, МЧС и дорожных служб было принято решение возобновить приостановленное движение по автомобильной трассе Джанкой — Симферополь, сообщил Аксенов.
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