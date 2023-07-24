ВСУ ударили по Белгородской области более 80 раз за сутки

24 июля 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

В Валуйском городском округе под минометный обстрел попали села Борки, Кукуевка и Карабаново Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины продолжают обстрелы Белгородской области. Всего за сутки было совершено 84 удара, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «По хутору Валковский выпущено пять артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка — шесть», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в селе украинцы сбросили с БПЛА две гранаты. В Валуйском городском округе под минометный обстрел попали села Борки, Кукуевка и Карабаново, зафиксировано 12, восемь и два прилета. По словам Гладкова, В Волоконовском районе обстреляли хутор Старый — 12 прилетов. В Грайворонском — три снаряда. В поселке Прилесье ВСУ сбросили с беспилотников три неустановленных взрывных устройства. По селу Репяховка было выпущено шесть снарядов. В селе Новая Таволжанка зафиксировано 14 прилетов, оказались выбиты окна одного из домов и посечен фасад. В селе Середа с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. По поселку Ленинский выпущено шесть минометных снарядов, по хутору Панков — четыре. Ранее Гладков подтвердил обстрел Белгородской области кассетными боеприпасами. По его словам, ВСУ выпустили три кассетных снаряда по селу Журавлевка в Белгородской области.

Вооруженные силы Украины продолжают обстрелы Белгородской области. Всего за сутки было совершено 84 удара, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «По хутору Валковский выпущено пять артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка — шесть», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в селе украинцы сбросили с БПЛА две гранаты. В Валуйском городском округе под минометный обстрел попали села Борки, Кукуевка и Карабаново, зафиксировано 12, восемь и два прилета. По словам Гладкова, В Волоконовском районе обстреляли хутор Старый — 12 прилетов. В Грайворонском — три снаряда. В поселке Прилесье ВСУ сбросили с беспилотников три неустановленных взрывных устройства. По селу Репяховка было выпущено шесть снарядов. В селе Новая Таволжанка зафиксировано 14 прилетов, оказались выбиты окна одного из домов и посечен фасад. В селе Середа с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. По поселку Ленинский выпущено шесть минометных снарядов, по хутору Панков — четыре. Ранее Гладков подтвердил обстрел Белгородской области кассетными боеприпасами. По его словам, ВСУ выпустили три кассетных снаряда по селу Журавлевка в Белгородской области.