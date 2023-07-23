23 июля 2023

В пермскую колонию массово ищут инженеров и мастеров

© Служба новостей «URA.RU»
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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, исправительная колония, ИК, гуфсин, место заключения, следственный изолятор, конвой
В колонию требуются инженеры, мастера и технолог Фото:

В исправительную колонию №10 в Чусовом (Пермский край) массово ищут сотрудников на производство. В ИК не хватает начальника цеха, технолога, инженеров и мастеров, сообщается на страницы администрации Чусового в соцсети «ВКонтакте».

«ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю (п. Всесвятская, г. Чусовой) требуются начальник металлообрабатывающего цеха, технолог, инженер производственно-технической группы, инженер отдела материально-технического обеспечения. Также нужны мастер сельскохозяйственного цеха, мастер деревообрабатывающего цеха», — сообщает администрация.

От кандидатов требуется среднее и высшее образование. Размер зарплаты согласуют после собеседования. Ранее URA.RU рассказывало, что работодатель из Хабаровского края предлагает пермякам вакансию землекопов. За 30 смен обещают заплатить 110 тысяч рублей.

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В исправительную колонию №10 в Чусовом (Пермский край) массово ищут сотрудников на производство. В ИК не хватает начальника цеха, технолога, инженеров и мастеров, сообщается на страницы администрации Чусового в соцсети «ВКонтакте». «ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю (п. Всесвятская, г. Чусовой) требуются начальник металлообрабатывающего цеха, технолог, инженер производственно-технической группы, инженер отдела материально-технического обеспечения. Также нужны мастер сельскохозяйственного цеха, мастер деревообрабатывающего цеха», — сообщает администрация. От кандидатов требуется среднее и высшее образование. Размер зарплаты согласуют после собеседования. Ранее URA.RU рассказывало, что работодатель из Хабаровского края предлагает пермякам вакансию землекопов. За 30 смен обещают заплатить 110 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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