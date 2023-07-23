В пермскую колонию массово ищут инженеров и мастеров

В колонию требуются инженеры, мастера и технолог Фото: Анна Майорова © URA.RU

В исправительную колонию №10 в Чусовом (Пермский край) массово ищут сотрудников на производство. В ИК не хватает начальника цеха, технолога, инженеров и мастеров, сообщается на страницы администрации Чусового в соцсети «ВКонтакте».

«ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю (п. Всесвятская, г. Чусовой) требуются начальник металлообрабатывающего цеха, технолог, инженер производственно-технической группы, инженер отдела материально-технического обеспечения. Также нужны мастер сельскохозяйственного цеха, мастер деревообрабатывающего цеха», — сообщает администрация.

От кандидатов требуется среднее и высшее образование. Размер зарплаты согласуют после собеседования. Ранее URA.RU рассказывало, что работодатель из Хабаровского края предлагает пермякам вакансию землекопов. За 30 смен обещают заплатить 110 тысяч рублей.