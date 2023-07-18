18 июля 2023

Пермякам предлагают копать лопатами землю за 110 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Сургут , яма, рабочий с лопатой
В рабочие обязанности входит ручная копка траншей под прокладку кабеля Фото:

Ищущим работу жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям разнорабочих-землекопов в Хабаровском крае. Работать необходимо вахтовым методом, желателен опыт. За вахту в 30 смен обещают платить 110 тысяч рублей.

«Строительная компания АО „Пуск“ примет разнорабочих-землекопов из Пермского края. Работа вахтовым методом. Место — перегон Хуту — Имбо Дальневосточной железной дороги. Обязанности — разработка и рытье траншеи под укладку кабеля вручную. Зарплата за вахту в 30 рабочих смен — 110 тысяч рублей. Предусмотрены дополнительные выплаты по питанию», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Уточняется, что вахтовикам оплатят билет на самолет или поезд до Хабаровского края. Также рабочим выдадут новую спецодежду и обеспечат за счет работодателя жильем в вагонах-домах или квартирах. В числе требований указаны самостоятельность и пунктуальность.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу на крупном автозаводе в Тульской области. Там срочно требуются сборщики автомобилей, которым готовы платить 240 тысяч рублей за вахту в 60 смен.

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Ищущим работу жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям разнорабочих-землекопов в Хабаровском крае. Работать необходимо вахтовым методом, желателен опыт. За вахту в 30 смен обещают платить 110 тысяч рублей. «Строительная компания АО „Пуск“ примет разнорабочих-землекопов из Пермского края. Работа вахтовым методом. Место — перегон Хуту — Имбо Дальневосточной железной дороги. Обязанности — разработка и рытье траншеи под укладку кабеля вручную. Зарплата за вахту в 30 рабочих смен — 110 тысяч рублей. Предусмотрены дополнительные выплаты по питанию», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что вахтовикам оплатят билет на самолет или поезд до Хабаровского края. Также рабочим выдадут новую спецодежду и обеспечат за счет работодателя жильем в вагонах-домах или квартирах. В числе требований указаны самостоятельность и пунктуальность. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу на крупном автозаводе в Тульской области. Там срочно требуются сборщики автомобилей, которым готовы платить 240 тысяч рублей за вахту в 60 смен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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