Пермякам предлагают копать лопатами землю за 110 тысяч рублей

Ищущим работу жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям разнорабочих-землекопов в Хабаровском крае. Работать необходимо вахтовым методом, желателен опыт. За вахту в 30 смен обещают платить 110 тысяч рублей.
«Строительная компания АО „Пуск“ примет разнорабочих-землекопов из Пермского края. Работа вахтовым методом. Место — перегон Хуту — Имбо Дальневосточной железной дороги. Обязанности — разработка и рытье траншеи под укладку кабеля вручную. Зарплата за вахту в 30 рабочих смен — 110 тысяч рублей. Предусмотрены дополнительные выплаты по питанию», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».
Уточняется, что вахтовикам оплатят билет на самолет или поезд до Хабаровского края. Также рабочим выдадут новую спецодежду и обеспечат за счет работодателя жильем в вагонах-домах или квартирах. В числе требований указаны самостоятельность и пунктуальность.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу на крупном автозаводе в Тульской области. Там срочно требуются сборщики автомобилей, которым готовы платить 240 тысяч рублей за вахту в 60 смен.
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