Пермякам предлагают копать лопатами землю за 110 тысяч рублей

19 июля 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

В рабочие обязанности входит ручная копка траншей под прокладку кабеля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Ищущим работу жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям разнорабочих-землекопов в Хабаровском крае. Работать необходимо вахтовым методом, желателен опыт. За вахту в 30 смен обещают платить 110 тысяч рублей. «Строительная компания АО „Пуск“ примет разнорабочих-землекопов из Пермского края. Работа вахтовым методом. Место — перегон Хуту — Имбо Дальневосточной железной дороги. Обязанности — разработка и рытье траншеи под укладку кабеля вручную. Зарплата за вахту в 30 рабочих смен — 110 тысяч рублей. Предусмотрены дополнительные выплаты по питанию», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что вахтовикам оплатят билет на самолет или поезд до Хабаровского края. Также рабочим выдадут новую спецодежду и обеспечат за счет работодателя жильем в вагонах-домах или квартирах. В числе требований указаны самостоятельность и пунктуальность. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу на крупном автозаводе в Тульской области. Там срочно требуются сборщики автомобилей, которым готовы платить 240 тысяч рублей за вахту в 60 смен.

Ищущим работу жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям разнорабочих-землекопов в Хабаровском крае. Работать необходимо вахтовым методом, желателен опыт. За вахту в 30 смен обещают платить 110 тысяч рублей. «Строительная компания АО „Пуск“ примет разнорабочих-землекопов из Пермского края. Работа вахтовым методом. Место — перегон Хуту — Имбо Дальневосточной железной дороги. Обязанности — разработка и рытье траншеи под укладку кабеля вручную. Зарплата за вахту в 30 рабочих смен — 110 тысяч рублей. Предусмотрены дополнительные выплаты по питанию», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что вахтовикам оплатят билет на самолет или поезд до Хабаровского края. Также рабочим выдадут новую спецодежду и обеспечат за счет работодателя жильем в вагонах-домах или квартирах. В числе требований указаны самостоятельность и пунктуальность. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу на крупном автозаводе в Тульской области. Там срочно требуются сборщики автомобилей, которым готовы платить 240 тысяч рублей за вахту в 60 смен.