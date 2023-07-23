Мэр Нижневартовска сделал заявление о сносе домов, где взорвался газ

Мэр Нижневартовска Кощенко заявил, что снести разрушенный дом до сих пор не получилось из-за споров по поводу выкупной стоимости квартир Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске

Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко заявил, что в пятиэтажном доме на Мира, 6а, который 4 декабря был разрушен от взрыва газа, произошло обрушение конструкции. Он сообщил, что вопрос о сносе дома решается, но несколько собственников еще не согласовали выкуп квартир. Комментарий опубликован в официальном telegram-канале властей города.

«Дом в аварийном состоянии, и в любой момент может начаться разрушение. Перекрытие межкомнатное находилось как раз на том месте, где произошел разлом. По всей видимости, конструкция под тяжестью плиты уже не выдержала. В настоящее время дом огражден, подъезды заварены, на здании установлены дополнительные камеры видеонаблюдения. Решаем вопрос по сносу дома. Есть граждане, которые еще не приняли решение о том, чтобы администрация выкупила у них жилье», — заявил Кощенко.

По словам Кощенко, администрации придется принимать экстренные меры, чтобы закрыть вопрос демонтажа аварийного здания и примыкающих к нему аналогичных пятиэтажек, у которых с пострадавшим домом есть общие балконы. Журналист агентства направил в пресс-службу горадминистрации запрос о том, планируется ли принудительный снос здания и переселение не согласных на условия, предложенные мэрией, жильцов в маневренный фонд. Ответ ожидается.

Как рассказали журналисту агентства другие жители пятиэтажек, они просят мэрию сделать более надежное ограждение на аварийном объекте. По словам старожилов микрорайона, они неоднократно видели, как в разрушенный подъезд проникают подростки.

По данным агентства, в каждой из пострадавших пятиэтажек есть семья, которая не согласна с условиями расселения. С ними работают специалисты департамента ЖКХ. «Не решен только вопрос по собственникам помещений на первых этажах Мира, 8а и 4а — они боятся, что в момент демонтажа арочных балконов и сноса пострадавшего дома их квартиры пострадают», — уточняет собственник одной из квартира на Мира, 8а Евгений.

Ранее URA.RU писало об обрушении перекрытия в доме, где взорвался газ. Плита с пятого этажа упала в ночь на 24 июля, перепугав жильцов соседних домов.