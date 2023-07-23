23 июля 2023
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В Нижневартовске частично обрушилась стена аварийного дома, где взорвался газ. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийные дома, подлежащие сносу. Челябинск, аварийный дом, недвижимость, здание, руины, реновация, разруха, дом, жилье
Очевидцы услышали громкий звук падения и видели поднятую вдоль всего дома пыль Фото:
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В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

В Нижневартовске (ХМАО) обвалилась часть стены аварийного дома по улице Мира, 6А, где в декабре 2022 года взорвался газ. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Сегодня вечером оперативные службы города выезжали к злосчастному дому по Мира, 6А. Поводом стало сообщение одного из очевидцев: в разрушенном подъезде упала плита. Прибывшие на место спасатели осмотрели окрестности, но что и куда рухнуло установить не удалось», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Уточняется, что очевидцы услышали громкий звук падения и видели поднятую вдоль всего дома пыль. На канале опубликованы старые фотографии дома, где видна стена одной из разрушенных квартир. Также канал размесил свежие фото и видео, сделанные после того, как очевидцы сообщили о характером шуме. На этих кадрах видно, что стена отсутствует. Сообщается, что пострадавших нет.

Корреспондент URA.RU направил запросы в мэрию муниципалитета и в МЧС региона. На момент публикации ответы не поступили.

Ранее сообщалось, что вечером 4 декабря 2022 года в жилом доме Нижневартовска (ХМАО) произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадали и погибли люди. Власти округа направили 320 миллионов для завершения расселения пострадавших от взрыва газа домов.

Фото:
Фото дома по улице Мира 6а до обрушения части стены
Фото дома по улице Мира 6а до обрушения части стены
Фото:
Фото дома по улице Мира 6а после обрушения части стены
Фото дома по улице Мира 6а после обрушения части стены
Фото:
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В Нижневартовске (ХМАО) обвалилась часть стены аварийного дома по улице Мира, 6А, где в декабре 2022 года взорвался газ. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Сегодня вечером оперативные службы города выезжали к злосчастному дому по Мира, 6А. Поводом стало сообщение одного из очевидцев: в разрушенном подъезде упала плита. Прибывшие на место спасатели осмотрели окрестности, но что и куда рухнуло установить не удалось», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Уточняется, что очевидцы услышали громкий звук падения и видели поднятую вдоль всего дома пыль. На канале опубликованы старые фотографии дома, где видна стена одной из разрушенных квартир. Также канал размесил свежие фото и видео, сделанные после того, как очевидцы сообщили о характером шуме. На этих кадрах видно, что стена отсутствует. Сообщается, что пострадавших нет. Корреспондент URA.RU направил запросы в мэрию муниципалитета и в МЧС региона. На момент публикации ответы не поступили. Ранее сообщалось, что вечером 4 декабря 2022 года в жилом доме Нижневартовска (ХМАО) произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадали и погибли люди. Власти округа направили 320 миллионов для завершения расселения пострадавших от взрыва газа домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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