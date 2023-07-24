Балицкий заявил о массовой сдаче ВСУ в плен на Запорожском направлении

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ВСУ сдаются в плен взводами, сообщил Евгений Балицкий Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие Украины сдаются в плен большими группами на запорожском направлении. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Противник начал сдаваться. И сдается уже не по одному-два человека, а целыми подразделениями», — сообщил Балицкий в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что ВСУ сдаются в плен взводами.

По его словам, российские военные успешно справляются в защите обороны в Запорожской области. Он также отметил боевой дух военнослужащих.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил о том, что более 40 украинских военнослужащих сдались в плен. По его словам, ВСУ совершили 13 попыток возвращения потерянных позиций, однако не добились успеха и сдались в плен.

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Военнослужащие Украины сдаются в плен большими группами на запорожском направлении. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. «Противник начал сдаваться. И сдается уже не по одному-два человека, а целыми подразделениями», — сообщил Балицкий в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что ВСУ сдаются в плен взводами. По его словам, российские военные успешно справляются в защите обороны в Запорожской области. Он также отметил боевой дух военнослужащих. Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил о том, что более 40 украинских военнослужащих сдались в плен. По его словам, ВСУ совершили 13 попыток возвращения потерянных позиций, однако не добились успеха и сдались в плен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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