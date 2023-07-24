Балицкий заявил о массовой сдаче ВСУ в плен на Запорожском направлении

24 июля 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

ВСУ сдаются в плен взводами, сообщил Евгений Балицкий Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие Украины сдаются в плен большими группами на запорожском направлении. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. «Противник начал сдаваться. И сдается уже не по одному-два человека, а целыми подразделениями», — сообщил Балицкий в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что ВСУ сдаются в плен взводами. По его словам, российские военные успешно справляются в защите обороны в Запорожской области. Он также отметил боевой дух военнослужащих. Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил о том, что более 40 украинских военнослужащих сдались в плен. По его словам, ВСУ совершили 13 попыток возвращения потерянных позиций, однако не добились успеха и сдались в плен.

Военнослужащие Украины сдаются в плен большими группами на запорожском направлении. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. «Противник начал сдаваться. И сдается уже не по одному-два человека, а целыми подразделениями», — сообщил Балицкий в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что ВСУ сдаются в плен взводами. По его словам, российские военные успешно справляются в защите обороны в Запорожской области. Он также отметил боевой дух военнослужащих. Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил о том, что более 40 украинских военнослужащих сдались в плен. По его словам, ВСУ совершили 13 попыток возвращения потерянных позиций, однако не добились успеха и сдались в плен.