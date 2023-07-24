На трассе М-5 в челябинском районе ограничили движение. Видео

В Ашинском районе ограничили движение по трассе М-5 из-за дорожных работ
© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Максима Горького. Курган , дорожные знаки, стоп, кирпич
Для проезда транспорта организовано реверсивное движение Фото:

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области сотрудники ГИБДД ограничили движение автотранспорта. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, мероприятия проводятся из-за ремонта дороги.

«1591-й километр трассы М-5 „Урал“. Введено реверсивное движение в связи с ремонтом дорожного покрытия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Дорожные работы проводятся на нескольких участках трассы. В Ашинском районе, помимо ремонта асфальта, проводят взрывные работы. Еженедельно по четвергам трассу на несколько часов перекрывают для движения. При этом объехать опасный участок могут только легковушки. Грузовикам приходится ждать возобновления движения.

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На федеральной трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области сотрудники ГИБДД ограничили движение автотранспорта. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, мероприятия проводятся из-за ремонта дороги. «1591-й километр трассы М-5 „Урал“. Введено реверсивное движение в связи с ремонтом дорожного покрытия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Дорожные работы проводятся на нескольких участках трассы. В Ашинском районе, помимо ремонта асфальта, проводят взрывные работы. Еженедельно по четвергам трассу на несколько часов перекрывают для движения. При этом объехать опасный участок могут только легковушки. Грузовикам приходится ждать возобновления движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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