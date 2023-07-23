Губернатор ХМАО ищет замену ушедшим в отставку руководителям департаментов

Финалистов ждет собеседование с губернатором ХМАО Натальей Комаровой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО стартовал конкурс на замещение вакансий директоров департаментов спорта и культуры. Распоряжение о начале отбора подписала губернатор Югры Наталья Комарова. Информация об этом опубликована на сайте правительства Югры.

«В Югре стартовал отбор кандидатов на должности директоров департаментов культуры и физической культуры и спорта. Соответствующее распоряжение подписала глава региона Наталья Комарова. Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 24 июля по 7 августа 2023 года включительно через личный кабинет на портале „Команда Югры“», — указано в сообщении.

Руководящее звено социального блока проходит процедуру общественного отбора при назначении. «Основной задачей такого отбора является вовлечение институтов гражданского общества и представителей профессиональных сообществ от муниципальных образований в деятельность органов государственной власти, учет общественного мнения при отборе наиболее подготовленных и компетентных кандидатов», — сообщает пресс-центр югорского правительства.

Кандидатам предстоит многоступенчатый отбор. Получивших наивысшие результаты в финале ждет собеседование с главой региона.

Ранее URA.RU писало о планах властей ХМАО найти новых директоров департаментов культуры и спорта с помощью практики общественного отбора. Механизм позволит чиновникам учесть общественное мнение при выборе кандидатов.