Компания олигарха Худайнатова купила нефтяное месторождение в ХМАО за полмиллиарда рублей

Компания «Няганьнефть» получила права на добычу нефти на Лебяжьем месторождении в ХМАО

«Няганьнефть» купила Лебяжье месторождение в ХМАО более чем за полмиллиарда рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Компания «Няганьнефть» (входит в структуру «ННК» Эдуарда Худайнатова) приобрела права на разработку Лебяжьего месторождения в ХМАО за более чем полмиллиарда рублей. Об этом сообщил агентству организатор аукциона на электронной торговой площадке.

«Аукцион признан несостоявшимся, однако, по правилам торгов, право пользования участком недр „Лебяжий“ предоставлено единственному заявителю — ООО „Няганьнефть“. Окончательный размер разового платежа за пользование недрами составляет 638 648 925,20 рубля», — сообщил представитель торговой площадки.

Организаторы рассмотрели заявку «Няганьнефти» и признали, что она соответствует закону и правилам торгов. После оформления лицензии на участок недр компания сможет добывать полезные ископаемые на Лебяжьем месторождении в течение четверти века.

Ранее URA.RU сообщало, что Роснедра выставили на аукцион Лебяжье месторождение нефти в ХМАО со скидкой в 25%. Заявку на торги подал только один участник — «Няганьнефть».