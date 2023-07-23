В ЯНАО нашли тело рыбака, утонувшего в выходные

24 июля 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

В Пуровском районе ЯНАО нашли тело рыбака, утонувшего 23 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пуровском районе ЯНАО в реке Солятъяха обнаружено тело утонувшего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. «В акватории реки Солятъяха в районе 585-го километра трассы Сургут — Салехард обнаружено тело мужчины 1966 года рождения. Установлено, что 23 июля он прибыл на отдых в компании своих знакомых, отправился купаться и утонул», — сообщили в пресс-службе ведомства корреспонденту агентства. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО утонули дядя и племянник. Следователи проводят проверку по факту их гибели.

В Пуровском районе ЯНАО в реке Солятъяха обнаружено тело утонувшего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. «В акватории реки Солятъяха в районе 585-го километра трассы Сургут — Салехард обнаружено тело мужчины 1966 года рождения. Установлено, что 23 июля он прибыл на отдых в компании своих знакомых, отправился купаться и утонул», — сообщили в пресс-службе ведомства корреспонденту агентства. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО утонули дядя и племянник. Следователи проводят проверку по факту их гибели.