23 июля 2023
22 июля 2023

В ЯНАО нашли тело рыбака, утонувшего в выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пуровском районе ЯНАО нашли тело рыбака, утонувшего 23 июля Фото:

В Пуровском районе ЯНАО в реке Солятъяха обнаружено тело утонувшего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

«В акватории реки Солятъяха в районе 585-го километра трассы Сургут — Салехард обнаружено тело мужчины 1966 года рождения. Установлено, что 23 июля он прибыл на отдых в компании своих знакомых, отправился купаться и утонул», — сообщили в пресс-службе ведомства корреспонденту агентства.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО утонули дядя и племянник. Следователи проводят проверку по факту их гибели.

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В Пуровском районе ЯНАО в реке Солятъяха обнаружено тело утонувшего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. «В акватории реки Солятъяха в районе 585-го километра трассы Сургут — Салехард обнаружено тело мужчины 1966 года рождения. Установлено, что 23 июля он прибыл на отдых в компании своих знакомых, отправился купаться и утонул», — сообщили в пресс-службе ведомства корреспонденту агентства. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО утонули дядя и племянник. Следователи проводят проверку по факту их гибели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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