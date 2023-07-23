23 июля 2023

В Пермском крае временно приостановлен набор в ЧВК «Вагнер»

© Служба новостей «URA.RU»
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Аллея героев ЧВК Вагнер на Северном кладбище города Березовский. Свердловская область, чвк вагнер
Набор в ЧВК «Вагнер» приостановлен до августа Фото:

Частная военная компания «Вагнер» временно остановила набор кандидатов в Пермском крае. Информация размещена в telegram-канале ЧВК «Вагнер» Пермь.

«Набор в ЧВК „Вагнер“ приостановлен до августа! Как только возобновится набор, вы увидите в нашем ТГ-канале или на странице в соцсети „ВКонтакте“», — сообщается в мессенджере. В telegram-канале «Прикамские витязи», уточняется, что набор может быть приостановлен из-за обустройства «новой замечательной базы, которая сможет принять десятки тысяч новых бойцов».

В пресс-службе частной компании данные мероприятия не комментируют. Бойцы ЧВК «Вагнер», предположительно, были размещены в Беларуси в конце июня 2023 года. Основатель компании Евгений Пригожин зарегистрировал фирму «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» в белорусской деревне, где дислоцировались бойцы ЧВК.

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Частная военная компания «Вагнер» временно остановила набор кандидатов в Пермском крае. Информация размещена в telegram-канале ЧВК «Вагнер» Пермь. «Набор в ЧВК „Вагнер“ приостановлен до августа! Как только возобновится набор, вы увидите в нашем ТГ-канале или на странице в соцсети „ВКонтакте“», — сообщается в мессенджере. В telegram-канале «Прикамские витязи», уточняется, что набор может быть приостановлен из-за обустройства «новой замечательной базы, которая сможет принять десятки тысяч новых бойцов». В пресс-службе частной компании данные мероприятия не комментируют. Бойцы ЧВК «Вагнер», предположительно, были размещены в Беларуси в конце июня 2023 года. Основатель компании Евгений Пригожин зарегистрировал фирму «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» в белорусской деревне, где дислоцировались бойцы ЧВК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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