В Пермском крае временно приостановлен набор в ЧВК «Вагнер»

Частная военная компания «Вагнер» временно остановила набор кандидатов в Пермском крае. Информация размещена в telegram-канале ЧВК «Вагнер» Пермь.
«Набор в ЧВК „Вагнер“ приостановлен до августа! Как только возобновится набор, вы увидите в нашем ТГ-канале или на странице в соцсети „ВКонтакте“», — сообщается в мессенджере. В telegram-канале «Прикамские витязи», уточняется, что набор может быть приостановлен из-за обустройства «новой замечательной базы, которая сможет принять десятки тысяч новых бойцов».
В пресс-службе частной компании данные мероприятия не комментируют. Бойцы ЧВК «Вагнер», предположительно, были размещены в Беларуси в конце июня 2023 года. Основатель компании Евгений Пригожин зарегистрировал фирму «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» в белорусской деревне, где дислоцировались бойцы ЧВК.
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