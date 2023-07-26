В Кургане начали строить первую пятизвездочную гостиницу. Фото

27 июля 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Строительство гостиницы идет по улице Куйбышева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане начали возводить стены первой пятизвездочной гостиницы. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте строительных работ. «В Кургане идет строительство пятизвездочной гостиницы. На месте уже готов фундамент, идет кирпичная кладка стен. На объекте работает кран», — передает корреспондент. Застройщиком выступает ООО «РКС». Одним из владельцев компании является депутат гордумы Кургана Андрей Кацай. Подрядчик строительных работ — ООО «Посад». Согласно паспорту объекта, строительство гостиницы началось в 2021 году. Завершить объект планируется до конца 2023 года. Ранее URA.RU писало, что курганцы пожаловались на стройку пятизвездочной гостиницы. Причиной возмущения горожан стало то, что застройщик обнес забором тротуар на улице Володарского. В Кургане на месте строительства пятизвездочной гостиницы начали возводить стены из кирпича Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Объект планируют достроить до конца 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане начали возводить стены первой пятизвездочной гостиницы. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте строительных работ. «В Кургане идет строительство пятизвездочной гостиницы. На месте уже готов фундамент, идет кирпичная кладка стен. На объекте работает кран», — передает корреспондент. Застройщиком выступает ООО «РКС». Одним из владельцев компании является депутат гордумы Кургана Андрей Кацай. Подрядчик строительных работ — ООО «Посад». Согласно паспорту объекта, строительство гостиницы началось в 2021 году. Завершить объект планируется до конца 2023 года. Ранее URA.RU писало, что курганцы пожаловались на стройку пятизвездочной гостиницы. Причиной возмущения горожан стало то, что застройщик обнес забором тротуар на улице Володарского.