26 июля 2023

В Кургане начали строить первую пятизвездочную гостиницу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган , улица куйбышева, гостиница, стройка
Строительство гостиницы идет по улице Куйбышева Фото:

В Кургане начали возводить стены первой пятизвездочной гостиницы. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте строительных работ.

«В Кургане идет строительство пятизвездочной гостиницы. На месте уже готов фундамент, идет кирпичная кладка стен. На объекте работает кран», — передает корреспондент.

Застройщиком выступает ООО «РКС». Одним из владельцев компании является депутат гордумы Кургана Андрей Кацай. Подрядчик строительных работ — ООО «Посад». Согласно паспорту объекта, строительство гостиницы началось в 2021 году. Завершить объект планируется до конца 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что курганцы пожаловались на стройку пятизвездочной гостиницы. Причиной возмущения горожан стало то, что застройщик обнес забором тротуар на улице Володарского.

Город. Курган
В Кургане на месте строительства пятизвездочной гостиницы начали возводить стены из кирпича
Фото:
Место застройки пятизвездочной гостиницы по улице Куйбышева. Курган
Объект планируют достроить до конца 2023 года
Фото:

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В Кургане начали возводить стены первой пятизвездочной гостиницы. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте строительных работ. «В Кургане идет строительство пятизвездочной гостиницы. На месте уже готов фундамент, идет кирпичная кладка стен. На объекте работает кран», — передает корреспондент. Застройщиком выступает ООО «РКС». Одним из владельцев компании является депутат гордумы Кургана Андрей Кацай. Подрядчик строительных работ — ООО «Посад». Согласно паспорту объекта, строительство гостиницы началось в 2021 году. Завершить объект планируется до конца 2023 года. Ранее URA.RU писало, что курганцы пожаловались на стройку пятизвездочной гостиницы. Причиной возмущения горожан стало то, что застройщик обнес забором тротуар на улице Володарского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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