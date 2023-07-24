Колония «Белый лебедь» для осужденных пожизненно закупает кондиционеры и массажное кресло

ИК-2 потратит на закупку кондиционеров чуть более 60 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Пермском крае исправительная колония №2 («Белый лебедь», Соликамск), где содержатся осужденные на пожизненный срок, закупает кондиционеры и массажное кресло. Протоколы с подведением итогов определения поставщиков размещены на сайте ЕИС Закупки.

«Наименование объекта закупки: поставка массажного кресла. Начальная (максимальная) цена контракта: 354 163 рублей», — указано в итоговом протоколе. В описании объекта закупки прописано, что массажное кресло должно быть выполнено из износостойких экологических материалов, иметь не менее 20 автоматических программ и столько же режимов работы. Победителем аукциона был признан индивидуальный предприниматель Глеб Кудрявцев, в ходе аукциона снизивший цену до 299 264 рублей

Также в исправительное учреждение закуплены два кондиционера. Их максимальную стоимость ИК-2 определило в 92,8 тысячи рублей, но в ходе аукциона стоимость удалось снизить на 35% — до 60 292 рублей 28 копеек. Поставку кондиционеров возьмет на себя ООО «Юкон», признанное победителем аукциона.

Ранее ИК-2 искала врачей для проведения медицинского осмотра осужденных. Исправительное учреждение разместило соответствующую закупку, но она была признана несостоявшейся. Колония «Белый лебедь» является одной из самых страшных не только в Пермском крае, но и в России. В исправительном учреждении содержатся особо опасные преступники, отбывающие пожизненный срок.