Мэрия курганского округа массово ищет новых сотрудников

Представители администрации Далматовского муниципального округа Курганской области ищут семь новых сотрудников. Об этом представители администрации написали в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«В администрации Далматовского муниципального округа открыты вакансии! Дополнительная информация — в администрации», — указано в сообщении.
Представители администрации ищут экономиста в финансовое управление, юриста, заместителя руководителя общего отдела, главных специалистов по молодежной политике и отдела опеки. Также в управление имущественных и земельных отношений ищут руководителя расчетной группы и специалиста по расчетам. Последним обещают «достойную зарплату».
Ранее стало известно, что в мэрии Кургана опустел отдел департамента ЖКХ, ответственный за жилищный контроль. Последним в нем работал завотделом Сергей Кузнецов, который уволился через месяц после трудоустройства.
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