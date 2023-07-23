Мэрия курганского округа массово ищет новых сотрудников

В администрации Далматовского округа не хватает сотрудников

В администрацию Далматовского округа ищут семь специалистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители администрации Далматовского муниципального округа Курганской области ищут семь новых сотрудников. Об этом представители администрации написали в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«В администрации Далматовского муниципального округа открыты вакансии! Дополнительная информация — в администрации», — указано в сообщении.

Представители администрации ищут экономиста в финансовое управление, юриста, заместителя руководителя общего отдела, главных специалистов по молодежной политике и отдела опеки. Также в управление имущественных и земельных отношений ищут руководителя расчетной группы и специалиста по расчетам. Последним обещают «достойную зарплату».

Ранее стало известно, что в мэрии Кургана опустел отдел департамента ЖКХ, ответственный за жилищный контроль. Последним в нем работал завотделом Сергей Кузнецов, который уволился через месяц после трудоустройства.