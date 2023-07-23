23 июля 2023

Мэрия курганского округа массово ищет новых сотрудников

В администрации Далматовского округа не хватает сотрудников
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-завтрак в региональном отделении Центрального банка. Курган , пустые кресла, зал заседания
В администрацию Далматовского округа ищут семь специалистов Фото:

Представители администрации Далматовского муниципального округа Курганской области ищут семь новых сотрудников. Об этом представители администрации написали в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«В администрации Далматовского муниципального округа открыты вакансии! Дополнительная информация — в администрации», — указано в сообщении.

Представители администрации ищут экономиста в финансовое управление, юриста, заместителя руководителя общего отдела, главных специалистов по молодежной политике и отдела опеки. Также в управление имущественных и земельных отношений ищут руководителя расчетной группы и специалиста по расчетам. Последним обещают «достойную зарплату».

Ранее стало известно, что в мэрии Кургана опустел отдел департамента ЖКХ, ответственный за жилищный контроль. Последним в нем работал завотделом Сергей Кузнецов, который уволился через месяц после трудоустройства.

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Представители администрации Далматовского муниципального округа Курганской области ищут семь новых сотрудников. Об этом представители администрации написали в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «В администрации Далматовского муниципального округа открыты вакансии! Дополнительная информация — в администрации», — указано в сообщении. Представители администрации ищут экономиста в финансовое управление, юриста, заместителя руководителя общего отдела, главных специалистов по молодежной политике и отдела опеки. Также в управление имущественных и земельных отношений ищут руководителя расчетной группы и специалиста по расчетам. Последним обещают «достойную зарплату». Ранее стало известно, что в мэрии Кургана опустел отдел департамента ЖКХ, ответственный за жилищный контроль. Последним в нем работал завотделом Сергей Кузнецов, который уволился через месяц после трудоустройства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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