С экс-ректора скандального екатеринбургского вуза пытаются взыскать сотни миллионов рублей

Суд направил на новое рассмотрение дело о взыскании 285 млн рублей с экс-ректора УрФЮИ Назарова

24 июля 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

С бывшего ректора старейшего частного вуза в Екатеринбурге Владислава Назарова хотят получить 284,9 млн руб Фото: Александр Мамаев © URA.RU Арбитражный суд Уральского округа направил на новое рассмотрение дело о взыскании с бывшего ректора Уральского финансово-юридического института (УрФЮИ) Владислава Назарова 284,9 млн рублей. Иск подавала конкурсный управляющий учебным заведением Ольга Рущицкая. Соответствующая информация размещена в картотеке суда. К субсидиарной ответственности Назаров был привлечен решением Арбитражного суда Свердловской области еще в феврале 2022 года. В мае 2023 года экс-ректор Назаров обратился в кассационный суд для пересмотра судебного акта из-за новых обстоятельств. Суд первой инстанции заново приступит к рассмотрению дела уже 17 августа. Редакция URA.RU не смогла получить комментарий Назарова. На телефонный звонок он не ответил. Ранее Свердловский арбитражный суд признал банкротом Уральский финансово-юридический институт. Иск о признании вуза неплатежеспособным был подан обществом «Лоза» из-за долга в 77 млн рублей. Компанию контролирует бывшая жена экс-ректора УрФЮИ Владислава Назарова — экс-телеведущая Анжелика Виноградова. В 2009 году развод между ними обернулся скандалом из-за спора за здание вуза на Малышева—Карла Либкнехта. Позже, в 2016 году, УрФЮИ был лишен государственной аккредитации.

Арбитражный суд Уральского округа направил на новое рассмотрение дело о взыскании с бывшего ректора Уральского финансово-юридического института (УрФЮИ) Владислава Назарова 284,9 млн рублей. Иск подавала конкурсный управляющий учебным заведением Ольга Рущицкая. Соответствующая информация размещена в картотеке суда. К субсидиарной ответственности Назаров был привлечен решением Арбитражного суда Свердловской области еще в феврале 2022 года. В мае 2023 года экс-ректор Назаров обратился в кассационный суд для пересмотра судебного акта из-за новых обстоятельств. Суд первой инстанции заново приступит к рассмотрению дела уже 17 августа. Редакция URA.RU не смогла получить комментарий Назарова. На телефонный звонок он не ответил. Ранее Свердловский арбитражный суд признал банкротом Уральский финансово-юридический институт. Иск о признании вуза неплатежеспособным был подан обществом «Лоза» из-за долга в 77 млн рублей. Компанию контролирует бывшая жена экс-ректора УрФЮИ Владислава Назарова — экс-телеведущая Анжелика Виноградова. В 2009 году развод между ними обернулся скандалом из-за спора за здание вуза на Малышева—Карла Либкнехта. Позже, в 2016 году, УрФЮИ был лишен государственной аккредитации.