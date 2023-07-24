С экс-ректора скандального екатеринбургского вуза пытаются взыскать сотни миллионов рублей

Арбитражный суд Уральского округа направил на новое рассмотрение дело о взыскании с бывшего ректора Уральского финансово-юридического института (УрФЮИ) Владислава Назарова 284,9 млн рублей. Иск подавала конкурсный управляющий учебным заведением Ольга Рущицкая. Соответствующая информация размещена в картотеке суда.
К субсидиарной ответственности Назаров был привлечен решением Арбитражного суда Свердловской области еще в феврале 2022 года. В мае 2023 года экс-ректор Назаров обратился в кассационный суд для пересмотра судебного акта из-за новых обстоятельств. Суд первой инстанции заново приступит к рассмотрению дела уже 17 августа.
Редакция URA.RU не смогла получить комментарий Назарова. На телефонный звонок он не ответил.
Ранее Свердловский арбитражный суд признал банкротом Уральский финансово-юридический институт. Иск о признании вуза неплатежеспособным был подан обществом «Лоза» из-за долга в 77 млн рублей. Компанию контролирует бывшая жена экс-ректора УрФЮИ Владислава Назарова — экс-телеведущая Анжелика Виноградова. В 2009 году развод между ними обернулся скандалом из-за спора за здание вуза на Малышева—Карла Либкнехта. Позже, в 2016 году, УрФЮИ был лишен государственной аккредитации.
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