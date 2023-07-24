Прокурор вступился за оппонента мэрии Екатеринбурга на выборах

В мае Эдуарда Мансурова сняли с праймериз «Единой России» — после того, как он отказался выходить из гонки добровольно Фото: Московец Илья © URA.RU

Прокурор Орджоникидзевского района Екатеринбурга Константин Паначев поддержал экс-депутата Эдуарда Мансурова, который пробивается в новую гордуму. Паначев попросил областной суд отменить решение районного суда, отказавшего Мансурову — представителю авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые» — в регистрации на выборах в качестве самовыдвиженца в округе №17. Ходатайство Паначева оказалось в распоряжении URA.RU.

Как писало URA.RU, Мансуров в начале июля сдал в Орджоникидзевскую территориальную избирательную комиссию (ТИК) 239 подписей. При проверке по базам данных рабочая группа (создается под каждого кандидата) забраковала лишь пять. Но затем обратилась к почерковеду МВД. И та признала недействительными еще 23 подписи. В итоге — 28 забракованных подписей, на семь больше, чем для Мансурова было бы допустимо.

Он попросил суд отменить решение ТИК. Мансуров предоставил нотариально заверенные поручительства от авторов «спорных» подписей, несколько из них пришли на заседание 19 июля в качестве свидетелей. Почерковед МВД в ходе разбирательства начала менять свои выводы, и к концу процесса даже члены ТИКа были уверены, что судья иск Мансурова удовлетворит. Однако внезапно было принято другое решение. Днем 21 июля Мансуров подал апелляцию.

«С указанным решением [Орджоникидзевского райсуда] не согласен», — заявил в своем представлении Паначев. По его словам, суд недостаточно внимательно отнесся к свидетельским показаниям и представленным Мансуровым доказательствам. «Выводы суда первой инстанции не основаны на правильном применении норм процессуального права, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и положениям закона и не подтверждает совокупностью собранных по делу доказательств», — отметил Паначев.

«Прошу решение Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга <…> отменить, принять по административному делу новое решение с учетом оценки всех исследованных доказательств», — сказано в конце четырехстраничного документа.

Мэрия категорически против участия Мансурова в выборах. В 17-м округе чиновники поддерживают главу волонтерского центра РМК Владислава Овчинникова. Мансуров хотел соперничать с ним еще на этапе праймериз «Единой России», но его сняли — после появления в Сети видео, где Мансуров критикует власть.

К судебному процессу приковано особое внимание. Самовыдвиженцы из антимэрского пула миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), которые еще не сдали свои подписи, горадминистрация и подконтрольные ей ТИКи пытаются понять, на чьей стороне судебная система.

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU