Суд не пустил на выборы фронтмена авторитетной бизнес-группы Екатеринбурга

Суд отказал экс-депутату Мансурову в регистрации на выборах в гордуму Екатеринбурга

19 июля 2023 в 19:55 Размер текста - 17 +

Эдуард Мансуров не намерен сдаваться — он идет в облсуд Фото: Московец Илья © URA.RU Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга отклонил иск экс-депутата Эдуарда Мансурова — публичного представителя авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые», — который пытался обжаловать решение территориальной избирательной комиссии (ТИК) об отказе в регистрации на выборах в гордуму в качестве самовыдвиженца. Разбирательство длилось около семи часов, передает корреспондент URA.RU. Как ранее сообщало агентство, Мансуров сдал в ТИК 239 подписей. При проверке по базам данных рабочая группа (создается под каждого кандидата) забраковала лишь пять. Но затем обратилась к почерковеду МВД. И та признала недействительными еще 23 подписи. В итоге — 28 забракованных подписей, на семь больше, чем для Мансурова было бы допустимо. Мансуров и его адвокат Андрей Еланцев — один из самых дорогих и уважаемых электоральных юристов Екатеринбурга — привели в суд независимого эксперта, а также шестерых свидетелей, которые подтвердили, что собственноручно оставляли те самые «спорные» подписи в поддержку Мансурова. Кроме того, к материалам дела были приобщены нотариально заверенные поручительства этих и нескольких других подписантов. Каждого из пришедших свидетелей судья просила оставить образец почерка. При тщательном анализе почерковед МВД начала менять свои выводы, и к концу процесса даже сотрудники ТИКа были уверены: иск Мансурова удовлетворят. К тому же в его пользу внезапно высказался представитель прокуратуры. Несмотря на все это, судья иск отклонила. Мансуров заявил корреспонденту, что будет обжаловать это решение в областном суде. Юрист, работающий на екатеринбургских выборах с середины 2000-х, на условиях анонимности комментируя решение, предположил, что оно является политическим и реальных оснований для отказа Мансурову не было. Его участие в выборах в округе №17 мэрии невыгодно. Там она поддерживает главу волонтерского центра РМК Владислава Овчинникова, не имеюшего политического опыта. Мансуров хотел соперничать с ним еще на этапе праймериз «Единой России», но его сняли — после появления в сети видео, где Мансуров критикует власть. Другие самовыдвиженцы — из антимэрского лагеря миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») — внимательно следят за судебным спором и свои подписи в избиркомы еще не сдали. Хотят понять, как ведет себя Система. На суде разбирались отдельные подписи Фото: Московец Илья © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга отклонил иск экс-депутата Эдуарда Мансурова — публичного представителя авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые», — который пытался обжаловать решение территориальной избирательной комиссии (ТИК) об отказе в регистрации на выборах в гордуму в качестве самовыдвиженца. Разбирательство длилось около семи часов, передает корреспондент URA.RU. Как ранее сообщало агентство, Мансуров сдал в ТИК 239 подписей. При проверке по базам данных рабочая группа (создается под каждого кандидата) забраковала лишь пять. Но затем обратилась к почерковеду МВД. И та признала недействительными еще 23 подписи. В итоге — 28 забракованных подписей, на семь больше, чем для Мансурова было бы допустимо. Мансуров и его адвокат Андрей Еланцев — один из самых дорогих и уважаемых электоральных юристов Екатеринбурга — привели в суд независимого эксперта, а также шестерых свидетелей, которые подтвердили, что собственноручно оставляли те самые «спорные» подписи в поддержку Мансурова. Кроме того, к материалам дела были приобщены нотариально заверенные поручительства этих и нескольких других подписантов. Каждого из пришедших свидетелей судья просила оставить образец почерка. При тщательном анализе почерковед МВД начала менять свои выводы, и к концу процесса даже сотрудники ТИКа были уверены: иск Мансурова удовлетворят. К тому же в его пользу внезапно высказался представитель прокуратуры. Несмотря на все это, судья иск отклонила. Мансуров заявил корреспонденту, что будет обжаловать это решение в областном суде. Юрист, работающий на екатеринбургских выборах с середины 2000-х, на условиях анонимности комментируя решение, предположил, что оно является политическим и реальных оснований для отказа Мансурову не было. Его участие в выборах в округе №17 мэрии невыгодно. Там она поддерживает главу волонтерского центра РМК Владислава Овчинникова, не имеюшего политического опыта. Мансуров хотел соперничать с ним еще на этапе праймериз «Единой России», но его сняли — после появления в сети видео, где Мансуров критикует власть. Другие самовыдвиженцы — из антимэрского лагеря миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») — внимательно следят за судебным спором и свои подписи в избиркомы еще не сдали. Хотят понять, как ведет себя Система.