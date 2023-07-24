Туристка рассказала, как свердловчане спасаются от аномальной жары в Турции

Туристы, отдыхающие в Турции, спасаются от знойной жары в помещениях с кондиционерами

24 июля 2023 в 21:09 Размер текста - 17 +

Елена старается не покидать турецкий отель до наступления вечера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чтобы пережить аномальную жару, которая накрыла курорты Турции, жительница Екатеринбурга старается днем бывать только в помещениях, где работает кондиционер. Своими впечатлениями от пребывания в курортном городе Мармарис с корреспондентом URA.RU поделилась Елена Эльцер. «Ежегодно летом в свой отпуск я езжу отдыхать в Турцию. Каждый раз это новые курортные локации. В этот раз я выбрала Мармарис. Он славится своим галечным пляжем и бульваром вдоль побережья. О том, что летом в Турции жарко, я знаю не понаслышке. Но этот отпуск меня поразил. Дневная температура местами может достигать до 45 градусов. Жара стоит невыносимая. Чтобы хоть как-то спастись от этой аномальной жары, я стараюсь не гулять днем по городу. Предпочитаю проводить время в помещениях, где есть рабочий кондиционер. Так делают все туристы», — делится екатеринбурженка. По ее словам, кондиционер есть не везде. «К сожалению многих туристов, которые не привыкли в таким погодным аномалиям, работающих кондиционеров не так много. Некоторые владельцы частных отелей либо не включают их, либо включают не на всю мощность. Таким образом они экономят электричество. Любая просьба, связанная с кондиционером, может закончиться словесной перепалкой. Чаще всего просьба остается неуслышанной», — отмечает Эльцер. «К слову, если вы захотите купить вентилятор, то, скорее всего, у вас это не получится. Дело в том, что всю технику раскупили, а та, что осталась, очень дорогая. Уличные торговцы сейчас имеют повышенный заработок. Любая газированная вода или просто минеральная вода продается в раз пять дороже, нежели это было до температурного скачка. Конечно, эти мелочи немного портят настроение, но нам, уральским людям, многого и не надо: теплое море и чистый пляж», — резюмировала уроженка уральской столицы. Ранее в СМИ сообщали о том, что в Турции установилась аномальная жара. Температура в некоторых регионах достигает 50 градусов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы пережить аномальную жару, которая накрыла курорты Турции, жительница Екатеринбурга старается днем бывать только в помещениях, где работает кондиционер. Своими впечатлениями от пребывания в курортном городе Мармарис с корреспондентом URA.RU поделилась Елена Эльцер. «Ежегодно летом в свой отпуск я езжу отдыхать в Турцию. Каждый раз это новые курортные локации. В этот раз я выбрала Мармарис. Он славится своим галечным пляжем и бульваром вдоль побережья. О том, что летом в Турции жарко, я знаю не понаслышке. Но этот отпуск меня поразил. Дневная температура местами может достигать до 45 градусов. Жара стоит невыносимая. Чтобы хоть как-то спастись от этой аномальной жары, я стараюсь не гулять днем по городу. Предпочитаю проводить время в помещениях, где есть рабочий кондиционер. Так делают все туристы», — делится екатеринбурженка. По ее словам, кондиционер есть не везде. «К сожалению многих туристов, которые не привыкли в таким погодным аномалиям, работающих кондиционеров не так много. Некоторые владельцы частных отелей либо не включают их, либо включают не на всю мощность. Таким образом они экономят электричество. Любая просьба, связанная с кондиционером, может закончиться словесной перепалкой. Чаще всего просьба остается неуслышанной», — отмечает Эльцер. «К слову, если вы захотите купить вентилятор, то, скорее всего, у вас это не получится. Дело в том, что всю технику раскупили, а та, что осталась, очень дорогая. Уличные торговцы сейчас имеют повышенный заработок. Любая газированная вода или просто минеральная вода продается в раз пять дороже, нежели это было до температурного скачка. Конечно, эти мелочи немного портят настроение, но нам, уральским людям, многого и не надо: теплое море и чистый пляж», — резюмировала уроженка уральской столицы. Ранее в СМИ сообщали о том, что в Турции установилась аномальная жара. Температура в некоторых регионах достигает 50 градусов.