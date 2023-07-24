В Тюмени ввели запрет из-за чрезвычайной ситуации с обмелением Туры

Минтранс РФ запретил судам ходить по Туре в Тюмени, чтобы не оставить людей без воды

24 июля 2023 в 20:59 Размер текста - 17 +

Кораблям запретили выходить на Туру, чтобы тюменцы не остались без воды в кранах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Минтранспорта РФ выпустило распоряжение о запрете движения судов по Туре в районе Тюмени из-за ЧС, связанной с резким падением уровня воды. Документ опубликован на сайте администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей. «О запрещении движения судов по реке Тура в районе Тюмени в связи с возникновением чрезвычайной ситуации природного характера, связанной с резким падением уровня воды в реке. Цель — обеспечение работы водозаборов Тюмени для бесперебойного водоснабжения населения», — говорится в приказе Минтранспорта РФ. Запрет введен с 07:00 по московскому времени 24 июля. Сроки его в документе не оговорены. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени из-за низкого уровня воды в реке застрял прогулочный теплоход с пассажирами.

Минтранспорта РФ выпустило распоряжение о запрете движения судов по Туре в районе Тюмени из-за ЧС, связанной с резким падением уровня воды. Документ опубликован на сайте администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей. «О запрещении движения судов по реке Тура в районе Тюмени в связи с возникновением чрезвычайной ситуации природного характера, связанной с резким падением уровня воды в реке. Цель — обеспечение работы водозаборов Тюмени для бесперебойного водоснабжения населения», — говорится в приказе Минтранспорта РФ. Запрет введен с 07:00 по московскому времени 24 июля. Сроки его в документе не оговорены. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени из-за низкого уровня воды в реке застрял прогулочный теплоход с пассажирами.