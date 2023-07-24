В Тюмени ввели запрет из-за чрезвычайной ситуации с обмелением Туры

Минтранспорта РФ выпустило распоряжение о запрете движения судов по Туре в районе Тюмени из-за ЧС, связанной с резким падением уровня воды. Документ опубликован на сайте администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей.
«О запрещении движения судов по реке Тура в районе Тюмени в связи с возникновением чрезвычайной ситуации природного характера, связанной с резким падением уровня воды в реке. Цель — обеспечение работы водозаборов Тюмени для бесперебойного водоснабжения населения», — говорится в приказе Минтранспорта РФ.
Запрет введен с 07:00 по московскому времени 24 июля. Сроки его в документе не оговорены. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени из-за низкого уровня воды в реке застрял прогулочный теплоход с пассажирами.
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