Тюменские бизнесмены определили победителя в споре о богатой жизни

Тюменский бизнесмен Илья Пискулин победил в споре с Ильдаром Хусаиновым о личных расходах

24 июля 2023 в 22:31 Размер текста - 17 +

Хусаинов проиграл в дебатах Пискулину по вопросу личных доходов Фото: Николай Бастриков © URA.RU Устроившие дебаты на тему расходов в личной жизни тюменские бизнесмены Ильдар Хусаинов и Илья Пискулин выявили победителя в своем споре. В результате открытого диалога в Технопарке, где собрались около 300 зрителей, победителем стал Пискулин, продвигающий идею свободной траты денег. «В нашем баттле и публичной дискуссии победу одерживает Илья Пискулин», — передает один из зрителей слова Кристины Смирновой, ведущей мероприятия. Супруга Пискулина Яна Добровольская поддержала позицию мужа. «Мы в семье за подход: растет доход и соразмерно растет качество жизни. Не опережая и не отставая», — высказалась она в соцсети. Ранее тюменские бизнесмены Илья Пискулин и Ильдар Хусаинов поспорили о личных расходах. Их позиции в данном вопросе разошлись, и правого было решено определить в ходе открытого диалога. Дата и место мероприятия не разглашались.

Устроившие дебаты на тему расходов в личной жизни тюменские бизнесмены Ильдар Хусаинов и Илья Пискулин выявили победителя в своем споре. В результате открытого диалога в Технопарке, где собрались около 300 зрителей, победителем стал Пискулин, продвигающий идею свободной траты денег. «В нашем баттле и публичной дискуссии победу одерживает Илья Пискулин», — передает один из зрителей слова Кристины Смирновой, ведущей мероприятия. Супруга Пискулина Яна Добровольская поддержала позицию мужа. «Мы в семье за подход: растет доход и соразмерно растет качество жизни. Не опережая и не отставая», — высказалась она в соцсети. Ранее тюменские бизнесмены Илья Пискулин и Ильдар Хусаинов поспорили о личных расходах. Их позиции в данном вопросе разошлись, и правого было решено определить в ходе открытого диалога. Дата и место мероприятия не разглашались.