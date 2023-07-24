Тюменские бизнесмены определили победителя в споре о богатой жизни

Тюменский бизнесмен Илья Пискулин победил в споре с Ильдаром Хусаиновым о личных расходах
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Риэлтерская компания "Этажи". Тюмень, хусаинов ильдар
Хусаинов проиграл в дебатах Пискулину по вопросу личных доходов Фото:

Устроившие дебаты на тему расходов в личной жизни тюменские бизнесмены Ильдар Хусаинов и Илья Пискулин выявили победителя в своем споре. В результате открытого диалога в Технопарке, где собрались около 300 зрителей, победителем стал Пискулин, продвигающий идею свободной траты денег.

«В нашем баттле и публичной дискуссии победу одерживает Илья Пискулин», — передает один из зрителей слова Кристины Смирновой, ведущей мероприятия. Супруга Пискулина Яна Добровольская поддержала позицию мужа. «Мы в семье за подход: растет доход и соразмерно растет качество жизни. Не опережая и не отставая», — высказалась она в соцсети.

Ранее тюменские бизнесмены Илья Пискулин и Ильдар Хусаинов поспорили о личных расходах. Их позиции в данном вопросе разошлись, и правого было решено определить в ходе открытого диалога. Дата и место мероприятия не разглашались.

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Устроившие дебаты на тему расходов в личной жизни тюменские бизнесмены Ильдар Хусаинов и Илья Пискулин выявили победителя в своем споре. В результате открытого диалога в Технопарке, где собрались около 300 зрителей, победителем стал Пискулин, продвигающий идею свободной траты денег. «В нашем баттле и публичной дискуссии победу одерживает Илья Пискулин», — передает один из зрителей слова Кристины Смирновой, ведущей мероприятия. Супруга Пискулина Яна Добровольская поддержала позицию мужа. «Мы в семье за подход: растет доход и соразмерно растет качество жизни. Не опережая и не отставая», — высказалась она в соцсети. Ранее тюменские бизнесмены Илья Пискулин и Ильдар Хусаинов поспорили о личных расходах. Их позиции в данном вопросе разошлись, и правого было решено определить в ходе открытого диалога. Дата и место мероприятия не разглашались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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