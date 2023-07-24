Илон Маск вернулся на первую строчку богачей по версии Forbes

Предприниматель Илон Маск вернулся на первую строчку рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes. Это случилось благодаря подорожанию акций Tesla, которую основал Маск.
«В понедельник акции Tesla подорожали на 2,5%. Благодаря этому Маск стал богаче на 4,1 миллиарда долларов, его состояние сейчас оценивается в 241 миллиард долларов», — сообщает
По информации издания, Маск потеснил предыдущего лидера рейтинга главу группы Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно, состояние которого оценивается в 234,6 миллиарда долларов. На третьем месте рейтинга находится основатель Amazon Джефф Безос — его состояние составляет 151,9 миллиарда долларов.
В июле Илон Маск стал лидером рейтинга 500 богатейших людей мира. Тогда его состояние оценивалось в 234 миллиарда долларов. В понедельник социальная сеть Twitter, которой владеет Илон Маск, поменяла название на X. Новый логотип выступил заменой голубой птице.
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