24 июля 2023

Илон Маск вернулся на первую строчку богачей по версии Forbes

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Состояние Илона Маска оценено в 241 миллиард долларов Фото:

Предприниматель Илон Маск вернулся на первую строчку рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes. Это случилось благодаря подорожанию акций Tesla, которую основал Маск.

«В понедельник акции Tesla подорожали на 2,5%. Благодаря этому Маск стал богаче на 4,1 миллиарда долларов, его состояние сейчас оценивается в 241 миллиард долларов», — сообщает Forbes.

По информации издания, Маск потеснил предыдущего лидера рейтинга главу группы Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно, состояние которого оценивается в 234,6 миллиарда долларов. На третьем месте рейтинга находится основатель Amazon Джефф Безос — его состояние составляет 151,9 миллиарда долларов.

В июле Илон Маск стал лидером рейтинга 500 богатейших людей мира. Тогда его состояние оценивалось в 234 миллиарда долларов. В понедельник социальная сеть Twitter, которой владеет Илон Маск, поменяла название на X. Новый логотип выступил заменой голубой птице.

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Предприниматель Илон Маск вернулся на первую строчку рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes. Это случилось благодаря подорожанию акций Tesla, которую основал Маск. «В понедельник акции Tesla подорожали на 2,5%. Благодаря этому Маск стал богаче на 4,1 миллиарда долларов, его состояние сейчас оценивается в 241 миллиард долларов», — сообщает Forbes. По информации издания, Маск потеснил предыдущего лидера рейтинга главу группы Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно, состояние которого оценивается в 234,6 миллиарда долларов. На третьем месте рейтинга находится основатель Amazon Джефф Безос — его состояние составляет 151,9 миллиарда долларов. В июле Илон Маск стал лидером рейтинга 500 богатейших людей мира. Тогда его состояние оценивалось в 234 миллиарда долларов. В понедельник социальная сеть Twitter, которой владеет Илон Маск, поменяла название на X. Новый логотип выступил заменой голубой птице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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