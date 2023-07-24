Россиян хотят предупреждать об опасности кредитов через рекламу

25 июля 2023 в 02:46 Размер текста - 17 +

Авторы поправок считают, что кредит — это риск оказаться в нищете Фото: Денис Моргунов © URA.RU Фракция ЛДПР подготовила для внесения в Госдуму законопроект, который предлагает включать в рекламу кредитов информацию о том, что они могут стать причиной личного банкротства. По мнению авторов документа, такое предупреждение поможет снизить число физлиц-банкротов. «Законопроект к внесению в Госдуму подготовлен депутатами фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Им предлагается внести поправки в статью 28 закона „О рекламе“, прописав, что реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, должна сопровождаться предупреждением, что это может стать причиной личного банкротства», — пишут «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту. Авторы поправок приводят статистику, согласно которой в России в первом квартале текущего года число граждан-банкротов выросло на 40% — до 76 тысяч человек. Каждую рекламу займов предлагается сопровождать фразой: «Кредит может стать причиной личного банкротства и нищеты». Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о бессрочном действии кредитных каникул. Он начнет действовать с 1 января 2024 года.

Фракция ЛДПР подготовила для внесения в Госдуму законопроект, который предлагает включать в рекламу кредитов информацию о том, что они могут стать причиной личного банкротства. По мнению авторов документа, такое предупреждение поможет снизить число физлиц-банкротов. «Законопроект к внесению в Госдуму подготовлен депутатами фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Им предлагается внести поправки в статью 28 закона „О рекламе“, прописав, что реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, должна сопровождаться предупреждением, что это может стать причиной личного банкротства», — пишут «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту. Авторы поправок приводят статистику, согласно которой в России в первом квартале текущего года число граждан-банкротов выросло на 40% — до 76 тысяч человек. Каждую рекламу займов предлагается сопровождать фразой: «Кредит может стать причиной личного банкротства и нищеты». Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о бессрочном действии кредитных каникул. Он начнет действовать с 1 января 2024 года.