Руководителей Пермского телефонного завода арестовали из-за аферы с госзаказом

По решению суда арестованы руководители пермского завода из-за аферы с госзаказом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гендиректора, главбуха и бывшего совладельца ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» арестовали по делу о мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщается на сайте Хамовнического районного суда Москвы.

«Хамовнический райсуд Москвы удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения гендиректору компании Алексею Высокову и главному бухгалтеру Елене Гришиной. Также в СИЗО попал бывший руководитель и совладелец предприятия Игорь Морозов», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на судебные документы.

По данным издания, уголовное дело может быть связано со схемой фигурантов дела по завышению цен на продукцию при исполнении госзаказа. Пермский телефонный завод, по данным из открытых источников, поставлял продукцию, в том числе, Министерству обороны России.

Ранее минпромторг РФ отстранил от руководства «Пермским пороховым заводом» Олега Миргородского. Он находился в одном из СИЗО Новосибирска по обвинению в хищении в особо крупном размере.