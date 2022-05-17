В Перми отстранили директора завода, управлявшего им из СИЗО

18 мая 2022 в 11:18 Размер текста - 17 +

С конца 2021 года директор порохового завода находится в СИЗО Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Минпромторг РФ отстранил от руководства «Пермским пороховым заводом» Олега Миргородского, который с конца 2021 года находится в одном из СИЗО Новосибирска. Он обвиняется в хищении в особо крупном размере. «Генеральный директор ФКП «Пермский пороховой завод» Олег Миргородский отстранен от исполнения обязанностей». Соответствующее распоряжение было вынесено минпромторгом РФ. Это связано с решением об отзыве у господина Миргородского формы допуска, составляющей гостайну», — говорят источники «Коммерсант-Прикамье». URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства. На момент публикации ответ не был получен. «Пермский пороховой завод» входит в оборонно-промышленный комплекс и является одним из ключевых предприятий края. Здесь изготавливаются изделия из порохов и твердых ракетных топлив, сферические пороха, воспламенители и пиротехнические изделия к современным системам вооружения. Олег Миргородский был арестован в конце 2021 года по обвинению в хищениях на предыдущем месте работы в ОАО «Новосибирский механический завод „Искра“». Исполняющим обязанности директора стал его первый заместитель Сергей Ляшенко. Но Миргородский умудрялся отдавать распоряжение по управлению заводом из СИЗО. Сейчас Минпромторг РФ проводит конкурс по замещению вакантной должности директора завода.

Минпромторг РФ отстранил от руководства «Пермским пороховым заводом» Олега Миргородского, который с конца 2021 года находится в одном из СИЗО Новосибирска. Он обвиняется в хищении в особо крупном размере. «Генеральный директор ФКП «Пермский пороховой завод» Олег Миргородский отстранен от исполнения обязанностей». Соответствующее распоряжение было вынесено минпромторгом РФ. Это связано с решением об отзыве у господина Миргородского формы допуска, составляющей гостайну», — говорят источники «Коммерсант-Прикамье». URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства. На момент публикации ответ не был получен. «Пермский пороховой завод» входит в оборонно-промышленный комплекс и является одним из ключевых предприятий края. Здесь изготавливаются изделия из порохов и твердых ракетных топлив, сферические пороха, воспламенители и пиротехнические изделия к современным системам вооружения. Олег Миргородский был арестован в конце 2021 года по обвинению в хищениях на предыдущем месте работы в ОАО «Новосибирский механический завод „Искра“». Исполняющим обязанности директора стал его первый заместитель Сергей Ляшенко. Но Миргородский умудрялся отдавать распоряжение по управлению заводом из СИЗО. Сейчас Минпромторг РФ проводит конкурс по замещению вакантной должности директора завода.