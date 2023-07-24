Житель Шадринска показал урожай грибов
Житель Шадринска Курганской области похвастался урожаем грибов, которых стало много после дождя. Об этом горожанин рассказал в соцсети.
«Слава Богу, есть грибы в лесу», — сообщил горожанин в группе «Шадринск-Регион 45» в соцсети «ВКонтакте». На фото видно два ведра с грибами.
Шадринцы поделились впечатлениями, подчеркнув, что в лесу растет много синявок и груздей. А один из пользователей соцсети показал урожай обабков.
Ранее житель Катайского округа Курганской области Игорь Косолапов похвастался грибным местом в соцсети. За два часа прогулки по лесу он собрал почти 10 килограммов белых грибов, рассказал Косолапов URA.RU.
Шадринец показал урожай грибов, собранных после дождя
Шадринцы хвастаются урожаем грибов
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