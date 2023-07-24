24 июля 2023

Житель Курганской области похвастался урожаем грибов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа и туризм в Пермском крае. Пермь, природа, грибы в лесу
Житель Шадринска показал урожай грибов Фото:

Житель Шадринска Курганской области похвастался урожаем грибов, которых стало много после дождя. Об этом горожанин рассказал в соцсети.

«Слава Богу, есть грибы в лесу», — сообщил горожанин в группе «Шадринск-Регион 45» в соцсети «ВКонтакте». На фото видно два ведра с грибами.

Шадринцы поделились впечатлениями, подчеркнув, что в лесу растет много синявок и груздей. А один из пользователей соцсети показал урожай обабков.

Ранее житель Катайского округа Курганской области Игорь Косолапов похвастался грибным местом в соцсети. За два часа прогулки по лесу он собрал почти 10 килограммов белых грибов, рассказал Косолапов URA.RU.

Шадринец показал урожай грибов, собранных после дождя
Шадринец показал урожай грибов, собранных после дождя
Шадринцы хвастаются урожаем грибов
Шадринцы хвастаются урожаем грибов

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Житель Шадринска Курганской области похвастался урожаем грибов, которых стало много после дождя. Об этом горожанин рассказал в соцсети. «Слава Богу, есть грибы в лесу», — сообщил горожанин в группе «Шадринск-Регион 45» в соцсети «ВКонтакте». На фото видно два ведра с грибами. Шадринцы поделились впечатлениями, подчеркнув, что в лесу растет много синявок и груздей. А один из пользователей соцсети показал урожай обабков. Ранее житель Катайского округа Курганской области Игорь Косолапов похвастался грибным местом в соцсети. За два часа прогулки по лесу он собрал почти 10 килограммов белых грибов, рассказал Косолапов URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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