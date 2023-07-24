Житель Шадринска показал урожай грибов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Житель Шадринска Курганской области похвастался урожаем грибов, которых стало много после дождя. Об этом горожанин рассказал в соцсети.

«Слава Богу, есть грибы в лесу», — сообщил горожанин в группе «Шадринск-Регион 45» в соцсети «ВКонтакте». На фото видно два ведра с грибами.

Шадринцы поделились впечатлениями, подчеркнув, что в лесу растет много синявок и груздей. А один из пользователей соцсети показал урожай обабков.

Ранее житель Катайского округа Курганской области Игорь Косолапов похвастался грибным местом в соцсети. За два часа прогулки по лесу он собрал почти 10 килограммов белых грибов, рассказал Косолапов URA.RU.

Шадринец показал урожай грибов, собранных после дождя Скрин: группа «Шадринск-Регион 45» в соцсети «ВКонтакте»