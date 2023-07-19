Житель курганского округа похвастался 10-килограммовым урожаем белых грибов. Фото, видео

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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, осень в лесу, белый гриб
Житель Катайского округа собрал около 10 кг белых грибов Фото:

Житель Катайского округа Курганской области Игорь Косолапов похвастался грибным местом в соцсети. За два часа прогулки по лесу он собрал почти 10 килограммов белых грибов, рассказал Косолапов URA.RU.

«Это в Катайском округе, Ильинский березняк. За два часа прогулки набрал таз белых грибов на 20 литров. На вскидку — до 10 килограммов. В этих местах грибы собираю с детства, на квадрате 500 на 500 метров хороший урожай почти каждое лето. Но последние два года из-за засухи грибов не было», — рассказал грибник.

Косолапов отметил, что собранных белых грибов его семье хватит для заготовок на зиму. Осенью грибник выйдет на охоту за подосиновиками, вешенками и опятами, которые также растут в лесах Катайского округа.

Ранее URA.RU писало, что в лесах челябинского озера Акакуль созрели грибы. Местная жительница собрала лисички, белые грибы и подосиновик.

Житель Катайского округа похвастался урожаем белых грибов, собранных 19 июля 2023 года
Житель Катайского округа похвастался урожаем белых грибов, собранных 19 июля 2023 года

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Житель Катайского округа Курганской области Игорь Косолапов похвастался грибным местом в соцсети. За два часа прогулки по лесу он собрал почти 10 килограммов белых грибов, рассказал Косолапов URA.RU. «Это в Катайском округе, Ильинский березняк. За два часа прогулки набрал таз белых грибов на 20 литров. На вскидку — до 10 килограммов. В этих местах грибы собираю с детства, на квадрате 500 на 500 метров хороший урожай почти каждое лето. Но последние два года из-за засухи грибов не было», — рассказал грибник. Косолапов отметил, что собранных белых грибов его семье хватит для заготовок на зиму. Осенью грибник выйдет на охоту за подосиновиками, вешенками и опятами, которые также растут в лесах Катайского округа. Ранее URA.RU писало, что в лесах челябинского озера Акакуль созрели грибы. Местная жительница собрала лисички, белые грибы и подосиновик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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