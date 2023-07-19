Житель Катайского округа собрал около 10 кг белых грибов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Житель Катайского округа Курганской области Игорь Косолапов похвастался грибным местом в соцсети. За два часа прогулки по лесу он собрал почти 10 килограммов белых грибов, рассказал Косолапов URA.RU.

«Это в Катайском округе, Ильинский березняк. За два часа прогулки набрал таз белых грибов на 20 литров. На вскидку — до 10 килограммов. В этих местах грибы собираю с детства, на квадрате 500 на 500 метров хороший урожай почти каждое лето. Но последние два года из-за засухи грибов не было», — рассказал грибник.

Косолапов отметил, что собранных белых грибов его семье хватит для заготовок на зиму. Осенью грибник выйдет на охоту за подосиновиками, вешенками и опятами, которые также растут в лесах Катайского округа.

Ранее URA.RU писало, что в лесах челябинского озера Акакуль созрели грибы. Местная жительница собрала лисички, белые грибы и подосиновик.

Житель Катайского округа похвастался урожаем белых грибов, собранных 19 июля 2023 года фото: Игорь Косолапов, группа «Типичный Катайск», соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/kataisksiti