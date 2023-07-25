Курганский штурмовик из зоны СВО получил медаль «За отвагу» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Штурмовик из Курганской области награжден медалью «За отвагу» за то, что вместе со своим подразделением уничтожил бронетехнику и два взвода (примерно около 90 солдат) ВСУ. О получении госнаграды военнослужащий из зоны спецоперации сообщил в соцсети.

«Результат последних трех месяцев боевой работы моего подразделения. На нашем счету около четырех единиц подбитой техники и до двух взводов личного состава противника. Приходилось выбивать врага неделями с залитых в бетон блиндажей, местами отражать контратаки до семи в день на одном только пятачке», — прокомментировал награду боец на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». Сейчас по его словам, ВС РФ штурмуют украинские позиции практически без сопротивления врага.

Ранее URA.RU писало, что курганский разведчик с передовой получил госнаграду от президента РФ Владимира Путина. Военнослужащему с позывным «Шор» вручили медаль «За отвагу». Также сообщалось, что замминистра обороны РФ вручил курганским бойцам госнаграды за участие в спецоперации на Украине.