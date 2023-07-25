25 июля 2023

Курганский штурмовик получил госнаграду за уничтожение двух взводов ВСУ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, спецоперация, мобилизация, сво
Курганский штурмовик из зоны СВО получил медаль «За отвагу» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Штурмовик из Курганской области награжден медалью «За отвагу» за то, что вместе со своим подразделением уничтожил бронетехнику и два взвода (примерно около 90 солдат) ВСУ. О получении госнаграды военнослужащий из зоны спецоперации сообщил в соцсети.

«Результат последних трех месяцев боевой работы моего подразделения. На нашем счету около четырех единиц подбитой техники и до двух взводов личного состава противника. Приходилось выбивать врага неделями с залитых в бетон блиндажей, местами отражать контратаки до семи в день на одном только пятачке», — прокомментировал награду боец на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». Сейчас по его словам, ВС РФ штурмуют украинские позиции практически без сопротивления врага.

Ранее URA.RU писало, что курганский разведчик с передовой получил госнаграду от президента РФ Владимира Путина. Военнослужащему с позывным «Шор» вручили медаль «За отвагу». Также сообщалось, что замминистра обороны РФ вручил курганским бойцам госнаграды за участие в спецоперации на Украине.

Курганский боец получил медаль «За отвагу»
Курганский боец получил медаль «За отвагу»
Фото:

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Штурмовик из Курганской области награжден медалью «За отвагу» за то, что вместе со своим подразделением уничтожил бронетехнику и два взвода (примерно около 90 солдат) ВСУ. О получении госнаграды военнослужащий из зоны спецоперации сообщил в соцсети. «Результат последних трех месяцев боевой работы моего подразделения. На нашем счету около четырех единиц подбитой техники и до двух взводов личного состава противника. Приходилось выбивать врага неделями с залитых в бетон блиндажей, местами отражать контратаки до семи в день на одном только пятачке», — прокомментировал награду боец на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». Сейчас по его словам, ВС РФ штурмуют украинские позиции практически без сопротивления врага. Ранее URA.RU писало, что курганский разведчик с передовой получил госнаграду от президента РФ Владимира Путина. Военнослужащему с позывным «Шор» вручили медаль «За отвагу». Также сообщалось, что замминистра обороны РФ вручил курганским бойцам госнаграды за участие в спецоперации на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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