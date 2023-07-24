В Кургане отключат воду в Центре Илизарова и еще нескольких больницах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в микрорайоне Рябково, который называют медицинским городком, на сутки отключат холодную воду в нескольких больницах и десятках жилых домов. Об этом сообщает АО «Водный Союз».

«Для устранения аварии на сетях водопровода диаметром 500 мм по адресу: ул. Карбышева,44б 26 июля с 09-00 до 24-00 без ХВС: ул. Карбышева,27 (Городская больница №2),31 (Курганская областная инфекционная больница); ул. М.Ульяновой,6 (Центр Илизарова), ул. Циолковского,1к.1 (Курганский противотуберкулезный диспансер)», — говорится в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. Потребителей просят сделать запасы воды перед отключением.

Список адресов, попадающих под отключение ХВС: