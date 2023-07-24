24 июля 2023

В Кургане медицинский городок останется на сутки без воды. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с научным сотрудником центра Илизарова Сутягиным Ильей. Курган, центр илизарова
В Кургане отключат воду в Центре Илизарова и еще нескольких больницах Фото:

В Кургане в микрорайоне Рябково, который называют медицинским городком, на сутки отключат холодную воду в нескольких больницах и десятках жилых домов. Об этом сообщает АО «Водный Союз».

«Для устранения аварии на сетях водопровода диаметром 500 мм по адресу: ул. Карбышева,44б 26 июля с 09-00 до 24-00 без ХВС: ул. Карбышева,27 (Городская больница №2),31 (Курганская областная инфекционная больница); ул. М.Ульяновой,6 (Центр Илизарова), ул. Циолковского,1к.1 (Курганский противотуберкулезный диспансер)», — говорится в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. Потребителей просят сделать запасы воды перед отключением.

Список адресов, попадающих под отключение ХВС:

  • ул.Карбышева 27 (Городская больница №2),
  • ул.Карбышева 31 (Курганская областная инфекционная больница),
  • ул. Карбышева 46, 46б, 44а, 44, 42;
  • ул. М.Ульяновой 6 (Центр Илизарова),
  • ул. М.Ульяновой 6а, 6к.2, 6к.5, 35к.3;
  • ул.Яблочкина 6;
  • ул.Циолковского 1к.1 (Курганский противотуберкулезный диспансер),
  • ул.Циолковского 1б/1, 1б, 1, 1а;
  • ул.Черняховского,4, 4а, 6, 8, 8а, 8б, 10, 10а (д/сад №74),12, 14;
  • ул.Попова-частный сектор.

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В Кургане в микрорайоне Рябково, который называют медицинским городком, на сутки отключат холодную воду в нескольких больницах и десятках жилых домов. Об этом сообщает АО «Водный Союз». «Для устранения аварии на сетях водопровода диаметром 500 мм по адресу: ул. Карбышева,44б 26 июля с 09-00 до 24-00 без ХВС: ул. Карбышева,27 (Городская больница №2),31 (Курганская областная инфекционная больница); ул. М.Ульяновой,6 (Центр Илизарова), ул. Циолковского,1к.1 (Курганский противотуберкулезный диспансер)», — говорится в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. Потребителей просят сделать запасы воды перед отключением. Список адресов, попадающих под отключение ХВС:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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