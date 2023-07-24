В Кургане в микрорайоне Рябково, который называют медицинским городком, на сутки отключат холодную воду в нескольких больницах и десятках жилых домов. Об этом сообщает АО «Водный Союз».
«Для устранения аварии на сетях водопровода диаметром 500 мм по адресу: ул. Карбышева,44б 26 июля с 09-00 до 24-00 без ХВС: ул. Карбышева,27 (Городская больница №2),31 (Курганская областная инфекционная больница); ул. М.Ульяновой,6 (Центр Илизарова), ул. Циолковского,1к.1 (Курганский противотуберкулезный диспансер)», — говорится в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. Потребителей просят сделать запасы воды перед отключением.
Список адресов, попадающих под отключение ХВС:
- ул.Карбышева 27 (Городская больница №2),
- ул.Карбышева 31 (Курганская областная инфекционная больница),
- ул. Карбышева 46, 46б, 44а, 44, 42;
- ул. М.Ульяновой 6 (Центр Илизарова),
- ул. М.Ульяновой 6а, 6к.2, 6к.5, 35к.3;
- ул.Яблочкина 6;
- ул.Циолковского 1к.1 (Курганский противотуберкулезный диспансер),
- ул.Циолковского 1б/1, 1б, 1, 1а;
- ул.Черняховского,4, 4а, 6, 8, 8а, 8б, 10, 10а (д/сад №74),12, 14;
- ул.Попова-частный сектор.
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