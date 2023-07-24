24 июля 2023

Украинский пленный: командование ВСУ обманывает своих бойцов

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, шеврон, ВСУ, stock
Украинские солдаты попали в западню из-за действий своего командования Фото:
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Командование подразделения ВСУ обмануло своих солдат во время боя. По словам украинского военнопленного Станислава Кадалова, им была неверно поставлена боевая задача, утверждая, что российские военные покидают свои позиции, и их задачей было просто взять под контроль новую территорию.

«Подразделение ВСУ столкнулось с обманом со стороны командования. Была неверно представлена боевая задача, с заявлением о том, что российские военные покидают свои позиции», — передает слова Кадалова телеканал «Звезда». Он добавил, что подразделение рассчитывало всего лишь взять под контроль оставленный участок.

В результате, бой для подразделения оказался недолгим из-за нехватки боеприпасов, после чего они запросили помощи и эвакуацию, но помощи так и не получили. Солдаты ВСУ оказались вынуждены забиться в блиндаж и ждать, не имея возможности действовать активно, заключил Кадалов.

Ранее командиры Вооруженных сил Украины отправили военных на штурм Бреховки с обещанием отсутствия российских бойцов, но предупредили, что они должны рассчитывать только на свои силы и не надеяться на эвакуацию. Пленный украинский военнослужащий сообщил, что им не было предоставлено артиллерийской поддержки.

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Командование подразделения ВСУ обмануло своих солдат во время боя. По словам украинского военнопленного Станислава Кадалова, им была неверно поставлена боевая задача, утверждая, что российские военные покидают свои позиции, и их задачей было просто взять под контроль новую территорию. «Подразделение ВСУ столкнулось с обманом со стороны командования. Была неверно представлена боевая задача, с заявлением о том, что российские военные покидают свои позиции», — передает слова Кадалова телеканал «Звезда». Он добавил, что подразделение рассчитывало всего лишь взять под контроль оставленный участок. В результате, бой для подразделения оказался недолгим из-за нехватки боеприпасов, после чего они запросили помощи и эвакуацию, но помощи так и не получили. Солдаты ВСУ оказались вынуждены забиться в блиндаж и ждать, не имея возможности действовать активно, заключил Кадалов. Ранее командиры Вооруженных сил Украины отправили военных на штурм Бреховки с обещанием отсутствия российских бойцов, но предупредили, что они должны рассчитывать только на свои силы и не надеяться на эвакуацию. Пленный украинский военнослужащий сообщил, что им не было предоставлено артиллерийской поддержки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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