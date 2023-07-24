Украинский пленный: командование ВСУ обманывает своих бойцов

Командование подразделения ВСУ обмануло своих солдат во время боя. По словам украинского военнопленного Станислава Кадалова, им была неверно поставлена боевая задача, утверждая, что российские военные покидают свои позиции, и их задачей было просто взять под контроль новую территорию.
«Подразделение ВСУ столкнулось с обманом со стороны командования. Была неверно представлена боевая задача, с заявлением о том, что российские военные покидают свои позиции», — передает слова Кадалова телеканал «Звезда». Он добавил, что подразделение рассчитывало всего лишь взять под контроль оставленный участок.
В результате, бой для подразделения оказался недолгим из-за нехватки боеприпасов, после чего они запросили помощи и эвакуацию, но помощи так и не получили. Солдаты ВСУ оказались вынуждены забиться в блиндаж и ждать, не имея возможности действовать активно, заключил Кадалов.
Ранее командиры Вооруженных сил Украины отправили военных на штурм Бреховки с обещанием отсутствия российских бойцов, но предупредили, что они должны рассчитывать только на свои силы и не надеяться на эвакуацию. Пленный украинский военнослужащий сообщил, что им не было предоставлено артиллерийской поддержки.
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