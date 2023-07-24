Бастрыкин: СК завел тысячи дел из-за зверств Киева

25 июля 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Уголовному преследованию подвергается и командный состав ВСУ, заявил Александр Бастрыкин Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Следственный комитет России (СК РФ) за последние девять лет возбудил более 3,2 тысячи дел по фактам зверств со стороны Украины в Донбассе. Об этом рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. «СК РФ за девять лет завел больше 3,2 тысячи дел за зверства Киева в Донбассе», — передает слова Бастрыкина РИА Новости. Он добавил, что в их число входит уголовное преследование 849 лиц, включая представителей военного и политического руководства Украины, участников националистических организаций и сотрудников силовых структур, включая командный состав. Ранее беженцы из Бахмута сообщали о зверствах ВСУ. Украинские снайперы сознательно открывали огонь по гражданским, прячущимся в городе. Жительница Мария рассказала, как один из снайперов убил бабушку, которая попыталась вернуться в свой дом через окно. Снайперы также угрожали убийством всем, кто выходил из укрытия. Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов провел опрос бойцов ВСУ, которые подтвердили свою причастность к преступлениям против мирного населения Донбасса, передает РАПСИ.

Следственный комитет России (СК РФ) за последние девять лет возбудил более 3,2 тысячи дел по фактам зверств со стороны Украины в Донбассе. Об этом рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. «СК РФ за девять лет завел больше 3,2 тысячи дел за зверства Киева в Донбассе», — передает слова Бастрыкина РИА Новости. Он добавил, что в их число входит уголовное преследование 849 лиц, включая представителей военного и политического руководства Украины, участников националистических организаций и сотрудников силовых структур, включая командный состав. Ранее беженцы из Бахмута сообщали о зверствах ВСУ. Украинские снайперы сознательно открывали огонь по гражданским, прячущимся в городе. Жительница Мария рассказала, как один из снайперов убил бабушку, которая попыталась вернуться в свой дом через окно. Снайперы также угрожали убийством всем, кто выходил из укрытия. Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов провел опрос бойцов ВСУ, которые подтвердили свою причастность к преступлениям против мирного населения Донбасса, передает РАПСИ.