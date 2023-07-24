Следственный комитет России (СК РФ) за последние девять лет возбудил более 3,2 тысячи дел по фактам зверств со стороны Украины в Донбассе. Об этом рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
«СК РФ за девять лет завел больше 3,2 тысячи дел за зверства Киева в Донбассе», — передает слова Бастрыкина РИА Новости. Он добавил, что в их число входит уголовное преследование 849 лиц, включая представителей военного и политического руководства Украины, участников националистических организаций и сотрудников силовых структур, включая командный состав.
Ранее беженцы из Бахмута сообщали о зверствах ВСУ. Украинские снайперы сознательно открывали огонь по гражданским, прячущимся в городе. Жительница Мария рассказала, как один из снайперов убил бабушку, которая попыталась вернуться в свой дом через окно. Снайперы также угрожали убийством всем, кто выходил из укрытия. Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов провел опрос бойцов ВСУ, которые подтвердили свою причастность к преступлениям против мирного населения Донбасса, передает РАПСИ.
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